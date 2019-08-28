Terlemeyi önlemenin en doğal yolları

TERLEMEYE KARŞI YAPILACAKLAR



- Limonlu ada çayı tüketmek. Bu çay hormon ve kan basıncını dengeler.

- Siyah şekersiz çay güçlü bir antibakteriyel etki gösterir. Hem tüketerek hem de çayın içine pamuk batırıp terli bölgeleri temizleyerek kullanabilirsiniz.

- Ter önleyici bitkilerin başında güvercin ağacı gelir. Bu ağaçta bulunana jel maddesini terlemenin fazla olduğu bölgelere sürerek rhatsızlığı önlemenin yanı sıra neden olacağı kokuyu da engeller.

- Hindistan cevizi yağı sürüldüğü bölgedeki cildin atl tabakasına kadar inebilir. Terlemenin aşırı olduğunu beölyelere bu yağı sürebilirsiniz.