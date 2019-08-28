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en doğal yolları

Vücudun doğal işleyişinden biri olan vücudun sıvı dengesini kontrol eder. Terleme yolu ile vücut kötü toksinleri atar. Ancak bu fizyolojik olay bazı insanlarda çeşitli sebeplerden ötürü bozulur. Vücut ısısındaki bozukluk terlemeye yol açar. Bu hastalığa "hiperhidroz" denir. içinde bu hastalık birçok soruna neden olur. Kötü koku saçmaya neden olan hastalığı sizler için doğal yollarla nasıl engelleyeceğinizi araştırdık. en doğal yolları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.08.2019 15:03 Güncelleme Tarihi: 28.08.2019 15:06
Terlemeyi önlemenin en doğal yolları

Hiperhidroziz yani bezlerinin hızla çalışması sonucu vücudun aşırı sıvı kaybetmesi hastalığına nedir. Bu duruma ruhsal hastalıklar, kalp, yetersiz kan dolaşımı ve hormonal bozukluklar yol açar. genellikle koltuk altı, bacak arası, alın, saç derisi ve ayaklarda meydana gelir. Aşırı terleme yaşayan kişi mutlaka bir uzmana görülmelidir. Terleme hastalıklardan doalyı ortaya çıktığı gibi hastalıklara da yol açabilir.

Terlemeyi önlemenin en doğal yolları

TERLEMEYE KARŞI YAPILACAKLAR

- Günlük sıvı tüketimini tamamlamak

- Nikotin ve kafein içeren maddelerden uzak durmak

- Düzenli duş sırasında vücudu sabunla arındırmak

- Ruhsal durumlara neden olacak olaylardan kaçınmak

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Terlemeyi önlemenin en doğal yolları

TERLEMEYE KARŞI YAPILACAKLAR

- Çinko içeren besinlerden bol boö tüketmek

- Sıkı ve naylon kıyafetler yerine daha geniş ve pamuklu giyecekler tercih edilmeli

- Hazır gıdakalrdan uzak durarak bu durumu hafifletebilirsiniz.

- Bunların dışında da elma sirkesi ile duş almak

Terlemeyi önlemenin en doğal yolları

TERLEMEYE KARŞI YAPILACAKLAR

- Limonlu ada çayı tüketmek. Bu çay hormon ve kan basıncını dengeler.

- Siyah şekersiz çay güçlü bir antibakteriyel etki gösterir. Hem tüketerek hem de çayın içine pamuk batırıp terli bölgeleri temizleyerek kullanabilirsiniz.

- önleyici bitkilerin başında güvercin ağacı gelir. Bu ağaçta bulunana jel maddesini terlemenin fazla olduğu bölgelere sürerek rhatsızlığı önlemenin yanı sıra neden olacağı kokuyu da engeller.

- Hindistan cevizi yağı sürüldüğü bölgedeki cildin atl tabakasına kadar inebilir. Terlemenin aşırı olduğunu beölyelere bu yağı sürebilirsiniz.

Terlemeyi önlemenin en doğal yolları
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Terlemeyi önlemenin en doğal yolları
Terlemeyi önlemenin en doğal yolları
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