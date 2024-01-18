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Haberler Galeri Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor
Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:23 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 15:25

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

Vücutta iltihap oluştuğunda ve ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığın önü açılmış oluyor. Uzmanlar, kronik hastalığa karşı mücadele etmek için vücudun iltihap oranını gösteren CRP değerini düşüren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Peki, vücuttaki iltihabı atarak iç organları temizleyen besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden mucizevi besinler...

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

KIRMIZI KAN HÜCRELERİ AZALINCA İLTİHAP ARTIYOR

Kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla birlikte vücut iltihaplara karşı savunmasız hale geliyor ve birçok hastalığa kapı aralanıyor. İltihap, vücutta enfeksiyonun artmasına neden oluyor. Ayrıca iltihap; zatürre, lupus ve romatizma gibi hastalıklara davetiye çıkarır.

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

İltihap, vücudun birçok farklı bölgesinde ortaya çıkabilir ve ihmal ediliğinde bu bölgede hastalıkların oluşmasına neden olabiliyor.

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Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

AK SÖĞÜT KABUĞU:

Aspirin ile benzer özellik yaşayın ak söğüt kabuğu, aslisin adlı bir madde içeriyor ve ve bu sayede ağrı kesici özellik taşıyor.

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

İltihap giderici özelliğiyle bilinen ak söğüt kabuğu çayı, demlenip tüketildiğinde vücutta oluşan tüm iltihabı kurutuyor. 14 gün tüketildiğinde iç organlardaki iltihabı vücuttan atıyor.

Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

FESLEĞEN:

İltihap kurutucu özelliğiyle bilinen fesleğen, aynı zamanda mideyi koruyucu etki de gösterir.

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