Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor

KIRMIZI KAN HÜCRELERİ AZALINCA İLTİHAP ARTIYOR

Kırmızı kan hücrelerinin azalmasıyla birlikte vücut iltihaplara karşı savunmasız hale geliyor ve birçok hastalığa kapı aralanıyor. İltihap, vücutta enfeksiyonun artmasına neden oluyor. Ayrıca iltihap; zatürre, lupus ve romatizma gibi hastalıklara davetiye çıkarır.