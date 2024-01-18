Giriş Tarihi: 18.01.2024 15:23
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
15:25
Vücuttaki iltihabı eritiyor! 14 günde iç organları tertemiz yapıyor
Vücutta iltihap oluştuğunda ve ihmal edildiğinde birçok kronik hastalığın önü açılmış oluyor. Uzmanlar, kronik hastalığa karşı mücadele etmek için vücudun iltihap oranını gösteren CRP değerini düşüren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Peki, vücuttaki iltihabı atarak iç organları temizleyen besinler hangileri? İşte tükettiğiniz andan itibaren etki eden mucizevi besinler...