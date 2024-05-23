Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
09:46
Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor
Birçok kornik hastalığın temelinde vücutta bulunan ve atılmayan iltihaplar bulunuyor. Yapılan araştırmalar kandaki iltihap oranını gösteren CRP değerini düşürmeye yarayan besinleri ortaya çıkardı. Düzenli tüketildiğinde iltihabı kurutan ve iltihap oluşmaısnı engelleyen bu besinler doğal ilaç görevi görüyor. İşte vücuttaki iltihabı kökten kurutan besinler...