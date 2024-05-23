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Haberler Galeri Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor
Giriş Tarihi: 23.05.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 09:46

Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

Birçok kornik hastalığın temelinde vücutta bulunan ve atılmayan iltihaplar bulunuyor. Yapılan araştırmalar kandaki iltihap oranını gösteren CRP değerini düşürmeye yarayan besinleri ortaya çıkardı. Düzenli tüketildiğinde iltihabı kurutan ve iltihap oluşmaısnı engelleyen bu besinler doğal ilaç görevi görüyor. İşte vücuttaki iltihabı kökten kurutan besinler...

Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

ZEYTİNYAĞI:

Vücuttaki iltihabı atan en etkili besinlerden biri zeytinyağıdır. Zeytinyağı, yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi bir kaşık doğrudan tüketilebiliyor. Vücuttaki iltihaplı bölgeleri hedef alarak iltihabın kurumasını ve yeniden oluşmasını engelliyor. Diyabet ve romatizma hastalıklarına karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor.

Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

ZERDEÇAL:

İltihaba karşı doğal antioksidan görevi gören zerdeçal, tüketildiğinde iltihaplanmaya neden olan molekülleri hedef alıyor. Zerdeçal, süt ile tüketildiğinde bu karışıma altın süt deniyor ve birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor.

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Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

ZENCEFİL:

İçerisinde bulunan gingerol sayesinde vücuttaki iltihapların atılmasını sağlar. Zencefil, düzenli tüketildiğinde eklem hastalıklarına iyi geliyor ve iltihapların kurumasını sağlıyor. Oldukça etkili bir besin olan zencefil, kan sulandırıcı etki göstermesi nedeniyle herhangi bir hastalığı olanların doktoruna danışarak tüketmesi gerekiyor.

Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

SARIMSAK:

İltihap giderici besinlerden biri olan sarımsak, genellikle kokusu nedeniyle tercih edilmese de koku hassasiyeti olan kişiler tarafından közlenmiş veya pişirilmiş haliyle tüketilebilir. Sarımsak, içerisindeki bileşenler sayesinde vücuttaki iltihabı kurutuyor ve yeniden oluşmasını engelliyor.

Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

OREGANO:

Oregano bitkisi, içerisindeki bioflavanoid ve polifenol sayesinde vücutta oluşan iltihabı azaltıyor. Serbest radikallerle savaşarak düzensiz hücre büyümesinin önüne geçiyor.

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