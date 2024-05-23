Vücuttaki iltihabı kökten söküp atıyor! Bir bardak içtiğinizde enfeksiyonu kurutuyor

ZEYTİNYAĞI:

Vücuttaki iltihabı atan en etkili besinlerden biri zeytinyağıdır. Zeytinyağı, yemek ve salatalarda kullanıldığı gibi bir kaşık doğrudan tüketilebiliyor. Vücuttaki iltihaplı bölgeleri hedef alarak iltihabın kurumasını ve yeniden oluşmasını engelliyor. Diyabet ve romatizma hastalıklarına karşı vücudun daha dirençli olmasını sağlıyor.