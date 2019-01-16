Yedikçe iştah açan 11 sinsi besin!

Hızlı bir şekilde tükettiğiniz ve kısa süreli çözümler olarak gördüğünüz besinlerin bazılarının masum olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat aslında gerçek çok da öyle değil. Genellikle glisemik indeksi yüksek olan bu yiyecekler kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu yüzden yediğinizde size kendinizi enerjik ve tok hissettiren bu besinlerin çoğu, kısa bir süre içinde kan şekeriniz düşeceğinden yeniden aç hissetmenize yol açıyor. Kısaca iştahı kontrol altına alma konusunda bu besinlerin yararlı olduğunu söylemek mümkün değil. İşte iştah kontrolü sağlama konusunda başarısız 11 besin... Giriş Tarihi: 16.01.2019 11:48 Güncelleme Tarihi: 16.01.2019 11:52
Hızlı bir şekilde tükettiğiniz ve kısa süreli çözümler olarak gördüğünüz besinlerin bazılarının masum olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat aslında gerçek çok da öyle değil. Genellikle glisemik indeksi yüksek olan bu yiyecekler kan şekerini hızla yükseltiyor. Bu yüzden yediğinizde size kendinizi enerjik ve tok hissettiren bu besinlerin çoğu, kısa bir süre içinde kan şekeriniz düşeceğinden yeniden aç hissetmenize yol açıyor. Kısaca iştahı kontrol altına alma konusunda bu besinlerin yararlı olduğunu söylemek mümkün değil. İşte iştah kontrolü sağlama konusunda başarısız 11 besin...
DIŞARIDA SATILAN SMOOTHIE'LER
Son dönemde giderek yaygınlaşan içeceklerden biri olan smoothie'ler kimi zaman o kadar da sağlıklı ve masum olmayabiliyor. Özellikle fazla miktarda şeker içeren smoothie'ler kan şekerini hızla yükselterek iştah kontrolünü olumsuz etkiliyor. İştah kontrolü konusundaki başarısızlığı bir yana, vücuda yorgunluk ve daha fazla açlık hissi veriyor. Bu olumsuz yönlerinden uzak olmak için eklenmiş şeker içermeyen, meyve ve sağlıklı yağlardan oluşan, dolayısıyla kan şekerini daha yavaş yükselten sağlıklı smoothie'leri kendiniz yapmayı tercih edebilirsiniz.
PROTEİN BAR
Eğer tercih ettiğiniz protein bar şeker ve basit karbonhidratlarla doluysa sadece daha fazla yemek yemenize sebep oluyor. Bu yüzden satın alacağınız gıdanın etiketini mutlaka okumalısınız. Seçim yaparken protein barın fındık, badem gibi kuruyemişleri, yağlı tohumları ve kuru meyveleri içeren çeşitlerini tercih edebilirsiniz.
SİMİT
En sevdiğimiz lezzetlerden biri olan simit beyaz undan yapıldığında ne yazık ki yüksek glisemik indekse ve düşük lif oranına sahip oluyor. Bu yüzden yediğinizde kendinizi tok hissetmenizi sağlasa da kısa süre içinde kan şekerinizin hızlıca düşmesine ve yeniden acıkmanıza yol açıyor. Bu durumun önüne geçmek için bütün bir simitle kahvaltı yapmak yerine tam tahıllı yarım simit ve yanında beyaz peynir, zeytin ve bolca yeşillik yediğinizde kahvaltınız daha fazla lif içerecek ve kan şekeriniz daha yavaş yükseldiğinden tokluk süreniz uzayacak.
KURABİYE
Bir paket kurabiye yedikten çok kısa süre sonra nasıl olup da acıktığınıza hayret ettiğiniz oldu mu hiç? Cevabınız muhtemelen "evet"tir. Bu durumun da sebebi market raflarını kaplayan kurabiyelerin çoğunun yüksek miktarda şeker ve rafine karbonhidrat içermesi, buna karşılık lif, protein ve sağlıklı yağlar açısından oldukça fakir olması.
BEYAZ PİRİNÇ VE MAKARNA
Pilavı ve makarnayı sevmeyen herhalde yok denecek kadar azdır. Fakat ne yazık ki simit için belirttiğimiz durum beyaz pirinç ve beyaz undan yapılan makarnalar için de geçerli. Bu sebeple lif içeriği yüksek ve kan şekerini daha yavaş yükselten esmer pirinç ve tam tahıllı makarnaları tercih etmeniz iştah kontrolünü sağlamanızda ciddi bir adım atmanız anlamına geliyor. Ayrıca sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi için pirinç ya da makarna içeren tarifleriniz için sağlıklı yağ ve proteinlerden oluşan soslar hazırlayabilirsiniz.
TUZLU CİPS
Genellikle paket olarak tüketilen tuzlu cips çeşitleri doyurucu olmadığı gibi çok fazla kalori alınmasına sebep oluyor. Bu yüzden tuzlu cips çeşitlerinden uzak durmanızda, hele ki bu cipsleri boş kalorilerle dolu olan hazır dip soslarla yememenizde kesinlikle yarar var.