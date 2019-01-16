Yedikçe iştah açan 11 sinsi besin!

BEYAZ PİRİNÇ VE MAKARNA

Pilavı ve makarnayı sevmeyen herhalde yok denecek kadar azdır. Fakat ne yazık ki simit için belirttiğimiz durum beyaz pirinç ve beyaz undan yapılan makarnalar için de geçerli. Bu sebeple lif içeriği yüksek ve kan şekerini daha yavaş yükselten esmer pirinç ve tam tahıllı makarnaları tercih etmeniz iştah kontrolünü sağlamanızda ciddi bir adım atmanız anlamına geliyor. Ayrıca sağlıklı çalışan bir sindirim sistemi için pirinç ya da makarna içeren tarifleriniz için sağlıklı yağ ve proteinlerden oluşan soslar hazırlayabilirsiniz.