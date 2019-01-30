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Yiyen sigarayı bırakıyor!

Yiyen sigarayı bırakıyor!

Sigarayı bırakmak için birçok yöntem sıralanıyor ancak bırakmanın temeli aslında beyinde yatıyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar hem sigarayı bırakmak için tavsiyelerde bulunuyor hem de sigarayı bırakmada etkili olan besinleri sıralıyor. İşte "Sigarayı nasıl bırakırım" diye düşünenlere öneriler…

Giriş Tarihi: 30.01.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 15:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





