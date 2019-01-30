Yiyen sigarayı bırakıyor! Sigarayı bırakmak için birçok yöntem sıralanıyor ancak bırakmanın temeli aslında beyinde yatıyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar hem sigarayı bırakmak için tavsiyelerde bulunuyor hem de sigarayı bırakmada etkili olan besinleri sıralıyor. İşte "Sigarayı nasıl bırakırım" diye düşünenlere öneriler… Giriş Tarihi: 30.01.2019 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.01.2019 15:13
Sigarayı bırakmak için birçok yöntem sıralanıyor ancak bırakmanın temeli aslında beyinde yatıyor. Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzmanlar hem sigarayı bırakmak için tavsiyelerde bulunuyor hem de sigarayı bırakmada etkili olan besinleri sıralıyor. İşte "Sigarayı nasıl bırakırım" diye düşünenlere öneriler…
Sigarayla mücadelede alınan önlemler yüz güldürse de tiryakiler bu kötü alışkanlıktan kolay kurtulamıyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, bazı gıdaların
sigara bırakmaya yardımcı olduğunu belirterek, sigara bırakmada etkili olan besinleri şöyle sıralıyor: Muz: Hem sigarayı bırakmaya hem de sigaranın etkilerini yok etmeye yardımcıdır. Domates suyu: Domates suyu ve sigara beyinde aynı bölgeyi uyardığı için sigarayı bıraktığınız ilk bir ay boyunca bir çay bardağı domates suyu içerek kendinizi rahatlatabilirsiniz. Yulaf lapası: Yapılan bir araştırmaya göre 20 gün boyunca tüketilen 2 yemek kaşığı yulaf lapası nikotin bağımlılığını azaltmaktadır. Süt: Bir bardak süt içerek kendinizi sigaradan soğutmak sizin elinizde. Çünkü süt içtikten sonra içilen sigaranın tadı kötü olup, istenilen tadı vermemektedir. Patlıcan: Canınız sigara içmek ister ve nikotine ihtiyaç duyarsanız patlıcan tüketerek içeriğindeki nikotin ile kendinizi rahatlatabilirsiniz.