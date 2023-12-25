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Haberler Galeri Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:19 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 12:23

Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

Streptococcus pneumoniae adı verilen bakterinin sebep olduğu zatürre oldukça şiddetli bir rahatsızlık olarak hayatı tehdit edebilecek kadar riskli olabilir. Akciğerlere verdiği hasar ile birlikte tehdit eden bir şekle bürünebilse de doğru adımları atmak, zatürreden iz kalmadan kurtulmanızı sağlayabilir. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerde ve 2 yaş altı çocuklarda risk oluşturan bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu ise bağışıklık sisteminin güçlü olması. İşte akciğerleri tertemiz yapmak için tüketebileceğiniz o karışımlar...

Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

Dünyada en sok görülen rahatsızlıklardan biri olan zatürre, bulaşıcı mikroorganizmalar yoluyla yayılım gösterebiliyor. Özellikle zatürre ile birlikte ortaya çıkan öksürük, hayat kalitesini büyük oranda düşürebilir. Fakat bu hastalığa karşı koruyucu bir kalkan oluşturabilmenin birkaç formülü bulunuyor. İşte cevabı...

Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

ZATÜRRE(PNÖMONİ) EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Uzmanlar bu hastalığın her yaşta görülebildiğini söylüyor. Fakat en çok kalp hastalığı olan kişilerde ya da öncesinde geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ve erken doğumlarda görülebiliyor. Aynı zamanda zatürre; bağışıklık sistemi çok zayıf olan, 65 yaş üstü kişiler ve 2 yaş altı çocuklarda çok tehlikeli olabiliyor.

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Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

ZATÜRRE(PNÖMONİ) BELİRTİLERİ NELER?

  • Öksürük
  • Yüksek ateş
  • Üşüme ve titreme
  • Devamlı seyreden sarı-yeşil balgam
  • Hızlı soluk alıp verme
  • Nefes almada güçlük
  • Göğüs ağrısı
  • Baş ağrısı
  • Yorgunluk ve halsizlik
  • Karın ağrısı ve karında şişkinlik
  • Kusma ya da kusacakmış hissi
  • 65 yaş üstü kişilerde bilinç bulanıklığı
Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

ZATÜRREYE İYİ GELEN KARIŞIMLAR

BOL VİTAMİNLİ SEBZE SUYU

Malzemeler:

4 diş sarımsak
2 adet kereviz sapı
2 havuç
2 adet turp
Birkaç dal maydanoz

Sarımsak ve kereviz sapı iltihapların kolayca atılmasını, havuç vücut direncinin yükselmesini, maydanoz ise akciğerlerin temizlenmesine yardımcı olabilir. Antioksidan açısından zengin olan bu sebzeler akciğerlerinizin temizlenmesine yardımcı olabilir ve hastalıklara karşı büyük oranda koruma sağlayabilir. Ayrıca bu vitamin dolu sebzeleri, öğünlerinize ekleyerek, vücudunuzun dirençli bir hale getirebilirsiniz. Tüm malzemeleri, su dolu derin bir tencerenin içerisine atın. Sebzeleri kaynattıktan sonra suyunu bir bardağa doldurup tüketin. Fakat mide hassasiyeti olan yaşlılar kesinlikle tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışmalı.

Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

YABAN KEKİĞİ KÜRÜ

Malzemeler:

  • 1 tatlı kaşığı yaban kekiği
  • 1 su bardağı sıcak su

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