Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:19
Güncelleme Tarihi: 25.12.2023
12:23
Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...
Streptococcus pneumoniae adı verilen bakterinin sebep olduğu zatürre oldukça şiddetli bir rahatsızlık olarak hayatı tehdit edebilecek kadar riskli olabilir. Akciğerlere verdiği hasar ile birlikte tehdit eden bir şekle bürünebilse de doğru adımları atmak, zatürreden iz kalmadan kurtulmanızı sağlayabilir. Özellikle 65 yaş üzeri kişilerde ve 2 yaş altı çocuklarda risk oluşturan bu hastalıktan korunmanın en iyi yolu ise bağışıklık sisteminin güçlü olması. İşte akciğerleri tertemiz yapmak için tüketebileceğiniz o karışımlar...