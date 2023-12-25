Zatürrenin izlerini silecek kadar güçlü! Akciğerleri adeta yıkanmış gibi temizleyen o karışım...

ZATÜRRE(PNÖMONİ) EN ÇOK KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Uzmanlar bu hastalığın her yaşta görülebildiğini söylüyor. Fakat en çok kalp hastalığı olan kişilerde ya da öncesinde geçirilmiş akciğer hastalığı olan çocuklar ve erken doğumlarda görülebiliyor. Aynı zamanda zatürre; bağışıklık sistemi çok zayıf olan, 65 yaş üstü kişiler ve 2 yaş altı çocuklarda çok tehlikeli olabiliyor.