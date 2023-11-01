Giriş Tarihi: 01.11.2023 19:45
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
20:10
Galatasaray'ın yıldızı listeye damga vurdu! 2023'ün en golcü futbolcuları açıklandı: İşte o liste...
Son dakika haberleri… 2023 yılının sona ermesiyle birlikte futbolseverler istatistik kurumları tarafından hazırlanan 'futbolda 2023' temalı listeleri merakla takip etti. Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri, (IFFHS) 2023'ün sona ermesiyle birlikte bu yılın en çok gol atan futbolcularını listeledi. Süper Lig devinin yıldız golcüsünün ilk 20'de yer listeyi Cristiano Ronaldo kasıp kavurdu. Lionel Messi, Luis Suarez, Lewandowski gibi dünya yıldızları, Süper Lig'in golcü isminin gerisinde kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…