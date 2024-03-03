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Haberler Galeri 2024'ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...
Giriş Tarihi: 03.03.2024 18:28 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 18:31

2024'ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

Son dakika haberleri... Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. 1 Ocak 2024 ile 29 Mart 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en golcü oyuncularını listeledi. Dünyanın en çok takip ettiği istatistik kurumlarından birisi olan IFFHS, listesinde Süper Lig'in golcü yıldızlarına da yer verdi. İşte futbolseverlerin meraklılıkla incelediği o liste…

2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. 1 Ocak 2024 ile 29 Mart 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en iyi golcülerini listeledi.
İŞTE O LİSTE...
2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

1. Martin Cauteruccio - 17 gol

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2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

2. Viktor Gyökeres - 13 gol

2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

3. Luuk de Jong - 12 gol

2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

4. Imre Badalassi - 12 gol

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