2024’ün en golcü futbolcuları belli oldu! Süper Lig yıldızları tüm dünyaya meydan okudu...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 2024 yılının en golcü futbolcularını açıkladı. 1 Ocak 2024 ile 29 Mart 2024 arasını baz alan bir liste hazırlayan IFFHS, dünyanın en iyi golcülerini listeledi.

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