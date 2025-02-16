2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA All-Star 2025 için geri sayım başladı! Bu yıl ilk kez dört takımlı mini turnuva formatında oynanacak organizasyonda, Alperen Şengün'ün de yer aldığı Chuck ekibi, ilk maçında Team Kenny ile karşılaşacak. San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleşecek yıldız dolu gecede, Doğu ve Batı Konferansı oyuncuları kozlarını paylaşacak. Peki, NBA All-Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…