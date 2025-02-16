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Haberler Galeri 2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler
Giriş Tarihi: 16.02.2025 19:19 Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 19:22

2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA All-Star 2025 maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nın kozlarını paylaşacağı mücadelede, ilk beşler netleşti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahne alacağı 2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek. NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Peki, "2025 NBA All-Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All-Star 2025 Doğu ve Batı kadroları...

2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA All-Star 2025 için geri sayım başladı! Bu yıl ilk kez dört takımlı mini turnuva formatında oynanacak organizasyonda, Alperen Şengün'ün de yer aldığı Chuck ekibi, ilk maçında Team Kenny ile karşılaşacak. San Francisco'daki Chase Center'da gerçekleşecek yıldız dolu gecede, Doğu ve Batı Konferansı oyuncuları kozlarını paylaşacak. Peki, NBA All-Star 2025 ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.
74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.

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2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

MAÇ PROGRAMI

17 Şubat 04.20

Chuck's Global Stars – Kenny's Young Stars (Yarı Final)

17 Şubat 05.10

Candace's Rising Stars – Shaq's OGs (Yarı Final)

Final maçının ise TSİ 06.00'da oynanması bekleniyor.

2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA ALL STAR HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

NBA All Star maçı, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

ALL STAR MAÇ KADROLARI
NBA All-Star maçının kadroları şu şekilde:

Shaq Takımı: LeBron James (Los Angeles Lakers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Jayson Tatum, Jaylen Brown (Boston Celtics), Kevin Durant (Phoenix Suns), Damian Lillard (Milwaukee Bucks), James Harden (Los Angeles Clippers), Kyrie Irving (Dallas Mavericks)

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