Giriş Tarihi: 16.02.2025 19:19
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025
19:22
2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler
NBA All-Star 2025 maçı için heyecanlı geri sayım başladı. Doğu ve Batı Konferansı'nın kozlarını paylaşacağı mücadelede, ilk beşler netleşti. Milli basketbolcu Alperen Şengün'ün de sahne alacağı 2025 NBA All-Star organizasyonu, San Francisco'daki Chase Center'da düzenlenecek. NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta oynayan Alperen Şengün, NBA All-Star'a seçilen 2. Türk oyuncu olarak tarihe adını yazdırdı. Peki, "2025 NBA All-Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte NBA All-Star 2025 Doğu ve Batı kadroları...