2025 NBA All Star maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alperen Şengün sahnede! All Star maç programı ve eşleşmeler

NBA ALL STAR 2025 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?

2025 NBA All Star 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece oynanacak.

74.'sü düzenlenecek Chase Center'da oynanacak NBA All Star'ın sabaha karşı 04.20'de başlaması bekleniyor.