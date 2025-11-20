2026 Dünya Kupası ne zaman, nerede oynanacak? FIFA Dünya Kupası final takvimi belli oldu!

2026 Dünya Kupası, futbol dünyasının en büyük organizasyonlarından biri olarak milyonların gündeminde. ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvanın ne zaman başlayacağı ve final karşılaşmasının hangi tarihte oynanacağı araştırılıyor. Dev turnuvaya dair açıklanan resmi tarihler, taraftarların planlamaları açısından büyük önem taşıyor. İşte 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final günlerine dair tüm bilgiler…