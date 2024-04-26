Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri 26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:31 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:31

26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler 26 Nisan maç programı için araştırmalara başladı. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak Adana Demirspor Galatasaray maçı ile başlıyor. Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray bugün Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte 26 Nisan günün maçları ve canlı maç izle ekranı.

26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

26 Nisan maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. İşte, günün maçları.

26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 26 Nisan Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR 26 NİSAN?

Süper Lig

20.00 Yukatel Adana Demirspor-Galatasaray

26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Diğer Ligler

18:00 - Al Hilal vs Al Fateh - Suudi Arabistan Pro Lig

19:30 - Hertha Berlin vs Hannover 96 - Almanya Bundesliga 2

19:30 - St.Pauli vs Hansa Rostock - Almanya Bundesliga 2

20:00 - Dinamo Tiflis vs Telavi - Gürcistan Erovnuli Liga

20:30 - Irak vs Vietnam - AFC U23 Şampiyonasi Çeyrek Final

26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

21:00 - Al Ittihad vs Al Shabab - Suudi Arabistan Süper Kupasi

21:30 - Bochum vs Hoffenheim - Almanya Bundesliga

21:45 - Frosinone vs Salernitana - İtalya Serie A

22:00 - Real Sociedad vs Real Madrid - İspanya La Liga

22:00 - Montpellier vs Nantes - Fransa Ligue 1

SON DAKİKA