Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:31
26 NİSAN MAÇ TAKVİMİ: Bugün maç var mı, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler 26 Nisan maç programı için araştırmalara başladı. Trendyol Süper Lig'de 34. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak Adana Demirspor Galatasaray maçı ile başlıyor. Fenerbahçe'ye 4 puan fark atan Galatasaray bugün Adana Demirspor deplasmanına konuk olacak. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte 26 Nisan günün maçları ve canlı maç izle ekranı.