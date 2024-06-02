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Haberler Galeri ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?
Giriş Tarihi: 02.06.2024 13:46 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 13:46

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında, son karşılaşma ABD ile olacak. Filenin Sultanları 2. hafta karşılaşmalarında çıktıkları tüm mücadelelerden başarıyla ayrıldı. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan ABD Türkiye mücadelesine çevrildi. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç fikstürü...

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Filenin Sultanları 2. Hafta karşılaşmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk turu Antalya'da tamamlayan Filenin Sultanları, 2. Tur için ABD'de mücadelesine devam ediyor. 2. haftanın son maçına çıkacak olan Milliler, parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Filenin Sultanları ABD Türkiye maç bilgileri!

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

ABD - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, Kadınlar Milletler Ligi'nin ikinci haftasında son maçına çıkıyor. Milliler, ev sahibi ABD ile karşı karşıya gelecek.

ABD - Türkiye mücadelesi 2 Haziran Pazar günü saat 23.00'te başlayacak.

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ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

FİLENİN SULTANLARI ABD TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Polonya 8 karşılaşmada 8 galibiyet alırken Brezilya ise 7'de 7 yaptı. Türkiye, ABD karşılaşmasını kazanarak Japonya'nın puan kaybetmesini bekleyecek.

İşte, puan sıralaması;

1-POLONYA - 24 PUAN

2-BREZİLYA - 19 PUAN (1 maç eksik)

3-JAPONYA 18 PUAN

4-TÜRKİYE 16 PUAN

5-İTALYA 16 PUAN

6-ÇİN 16 PUAN

7-ABD 12 PUAN

8-KANADA 12 PUAN

ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ KADROSU

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ikinci hafta kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş

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