ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak?

Filenin Sultanları 2. Hafta karşılaşmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlk turu Antalya'da tamamlayan Filenin Sultanları, 2. Tur için ABD'de mücadelesine devam ediyor. 2. haftanın son maçına çıkacak olan Milliler, parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Peki, ABD Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, Filenin Sultanları ABD Türkiye maç bilgileri!