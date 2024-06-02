Giriş Tarihi: 02.06.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
13:46
Filenin Sultanları ABD Türkiye voleybol maçı için heyecan dorukta. Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) 2. haftasında, son karşılaşma ABD ile olacak. Filenin Sultanları 2. hafta karşılaşmalarında çıktıkları tüm mücadelelerden başarıyla ayrıldı. Şimdi ise gözler sıradaki karşılaşma olan ABD Türkiye mücadelesine çevrildi. Peki, ABD - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Filenin Sultanları ABD Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayımlanacak? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç fikstürü...