Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

'nın sıkıntısı 'ın solunda

yeni oyun sistemini Avusturya kampında pekiştirecek. Hazırlık maçlarında oynanacak ciddi rakipler yeni sezon için ölçü olacak. Teknik Direktör 'nın siyah beyazlı takımdaki en büyük sıkıntısı ise sol tarafta...

DHA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 23.07.2019 11:53 Güncelleme Tarihi: 23.07.2019 12:06
Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı ile yeni bir oyun sistemine alışmaya çalışıyor.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

8 Temmuz'da Riva'da başlayan ve 13 gün süren antrenmanlar boyunca sürekli olarak aynı tip çalışmaları ısrarla yaptıran Avcı'nın tek amacı, takıma yeni sistemi ezberletmek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Tecrübeli teknik adam, aynı zamanda kondisyon idmanlarını da yaptırırken, Pendikspor ve Kocaelispor ile oynanan iki hazırlık maçında yorgunluğa rağmen yeni sisteme verilen reaksiyondan bir hayli memnun.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Oyuncuların sisteme uyma isteği ve çabası Avcı'yı gelecek için umutlu kılarken takımın gerçek gücü Avusturya'da yapılacak hazırlık maçlarında ortaya çıkacak.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Yarın başlayacak ve 11 gün sürecek Avusturya kampında daha güçlü rakiplerle karşılaşacak siyah-beyazlılar, sırasıyla Eibar, Apollon Larissa, Udinese ve Brescia ile maç yapacak.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Pendikspor ve Kocaelispor maçlarının ilk yarılarında as oyunculara, ikinci yarılarında da gençlere şans veren Abdullah Avcı'nın, as oyuncuların alacağı süreleri Avusturya'daki hazırlık maçlarında daha da artırması bekleniyor.

Abdullah Avcı'nın sıkıntısı Beşiktaş'ın solunda

Avcı, böylelikle yeni sisteminin nasıl işleyeceğini ve takviye gerekip gerekmeyeceğini de net bir şekilde görme fırsatı elde edecek.

BİZE ULAŞIN