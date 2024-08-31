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Haberler Galeri Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 09:50

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 4. haftasında heyecan dorukta. Süper Lig'de ilk iki haftayı başarılı bir şekilde tamamlayan Okan Buruk yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmas için tüm hazırlıkları tamamladı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, kadroda kimler var? İşte, Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi!

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lligde çıktığı iki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar Hatayspor ve Konyaspor karşısında 2-1 galip ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Adana Demirspor deplasmanından da başarıyla ayrılmak istiyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor - Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Kadir Sağlam yönetirken yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Bersan Duran üstlenecek.

Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesi 31 Ağustos cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

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Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE BİLGİSİ

Adana Demirspor Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SANCHEZ MÜCADELEDE YOK

Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, sakatlığı sebebiyle Adana temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak. Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Atakaş Hatayspor maçı sonrası çekilen MR'ında sağ üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma ve kanama tespit edilen Sanchez, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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