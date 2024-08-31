Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasarayımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Lligde çıktığı iki maçı da kazanarak iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılılar Hatayspor ve Konyaspor karşısında 2-1 galip ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri, zorlu Adana Demirspor deplasmanından da başarıyla ayrılmak istiyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?