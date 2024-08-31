Giriş Tarihi: 31.08.2024 09:50
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
09:50
Adana Demirspor Galatasaray maçı CANLI İZLE BİLGİSİ | Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig 4. haftasında heyecan dorukta. Süper Lig'de ilk iki haftayı başarılı bir şekilde tamamlayan Okan Buruk yönetiminde gerçekleşecek karşılaşmas için tüm hazırlıkları tamamladı. Kadir Sağlam'ın yöneteceği karşılaşma Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, kadroda kimler var? İşte, Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle bilgisi!