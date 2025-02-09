Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekip oyuncuları maçın 30. dakikasında flaş bir karar aldı. Akdeniz ekibinin futbolcuları bir anda oyunu bıraktı ve sahadan çekildi.