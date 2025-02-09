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Haberler Galeri Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!
Giriş Tarihi: 09.02.2025 20:22 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 20:55

Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta, Adana Demirspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçın 30. dakikasında Adana Demirspor takımı sahadan çekilme kararı aldı. Maç esnasında yaşanan bu son dakika gelişmesi ile taraftarlar ve futbolseverler Adana Demirspor'un maçtan çekilme kararının nedenini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Adana Demirspor sahadan neden çekildi, hükmen mağlup mu oldu, son durum nedir?

Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

Trendyol Süper Lig 23. haftasında düzenlenen Galatasaray - Adana Demirspor maçında Galatasaray, penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçerken, 30. dakikada Adana Demirspor, karşılaşmayı terk etme kararı aldı. İşte, Galatasaray Adana Demirspor karşılaşmasında yaşananlar...

Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN ÇEKİLDİ!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Sarı kırmızılı takımın, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk ettiği maçta ilginç bir olay yaşandı. Konuk ekip oyuncuları maçın 30. dakikasında flaş bir karar aldı. Akdeniz ekibinin futbolcuları bir anda oyunu bıraktı ve sahadan çekildi.

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Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

ADANA DEMİRSPOR SAHADAN NEDEN ÇEKİLDİ?

Adana Demirspor, Galatasaray maçındaki penaltı pozisyonu ve sarı kart pozisyonundan dolayı konuk takımın sahadan çekilme kararı aldığı iddia ediliyor.

Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

GALATASARAY'DAN İLK PAYLAŞIM GELDİ!

Galatasaray'ın İngilizce hesabı, Adana Demirspor'un bu kararı sonrası flaş bir paylaşım yaptı. Sarı kırmızılı takım yaptığı paylaşımda, "5 puan ve -31 averajlı rakibimiz maçtan çekildi" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!

MAÇ ERTELENDİ!

Adana Demirsporlu futbolcuların ardından hakemler de soyunma odasına doğru hareket etti. Yaşananlardan sonra maçın hakemi karşılaşmayı tatil etti. Maçla ilgili son kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

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