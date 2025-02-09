Giriş Tarihi: 09.02.2025 20:22
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
20:55
Adana Demirspor sahadan neden çekildi? Adana Demirspor, Galatasaray maçının ilk yarısında sahadan çekilme kararı aldı!
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray kendi sahası Rams Park'ta, Adana Demirspor'u konuk etti. Çekişmeli geçen maçın 30. dakikasında Adana Demirspor takımı sahadan çekilme kararı aldı. Maç esnasında yaşanan bu son dakika gelişmesi ile taraftarlar ve futbolseverler Adana Demirspor'un maçtan çekilme kararının nedenini arama motorlarında sorgulamaya başladı. Peki, Adana Demirspor sahadan neden çekildi, hükmen mağlup mu oldu, son durum nedir?