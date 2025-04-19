Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

''Önde bastı, çok pozisyon verdi. Geriye kapandı, yine çok pozisyon yedi. Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu. Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur. İkinci yarı maç yine Galatasaray'ın kontrolündeydi. Acaba Bodrum bir kaza golü atabilir mi diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir havası yokken Sanchez son dakikalarda yine kafayla maçı bitiriverdi.Zaten bu maçta kimse büyük bir sürpriz beklemiyordu. Öyle de oldu. ''