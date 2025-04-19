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Haberler Galeri Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ''Mourinho hakemden anlamıyormuş'' | Galatasaray-Bodrum FK
Giriş Tarihi: 19.04.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 07:21

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu'dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ''Mourinho hakemden anlamıyormuş'' | Galatasaray-Bodrum FK

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen ve Bülent Timurlenk, sarı-kırmızılıların galibiyetinin yanı sıra hakem Mehmet Türkmen'e de flaş yorumlar yaptı. İşte o sözler...

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Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Bodrum FK'yi ağırladı.

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı ve zirvedeki yerini korumaya devam etti.

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Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

SABAH Spor'un usta kalemleri Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen, karşılaşmayı değerlendirdi. İşte o sözler...

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

AHMET ÇAKAR: 6-7 OLABİLİRDİ

''Galatasaray lig sonuna doğru doludizgin devam ediyor. Sezonun oldukça iyi maçlarından birini oynadılar. Siz skora bakmayın, rahatlıkla 6-7 olabilecek bir maçtı. Bodrum kapasitesi oranında savunmaya çalıştı, hiç başaramadı. 'İleriye çıkayım' dedi, onu da başaramadı.''

Ahmet Çakar ve Mustafa Çulcu’dan Mehmet Türkmen için olay sözler! ’’Mourinho hakemden anlamıyormuş’’ | Galatasaray-Bodrum FK

''Önde bastı, çok pozisyon verdi. Geriye kapandı, yine çok pozisyon yedi. Barış Alper fevkalade bir maç çıkardı. İşin ilginç yanı, Galatasaray'ın bulduğu ilk golde sahanın en kısası Torreira'nın kafayla ağları bulması oldu. Bu tür goller, takıma coşku veriyor, daha da kenetliyor. Sırf ilk yarıda kaçan golleri saysak 6-7 olur. İkinci yarı maç yine Galatasaray'ın kontrolündeydi. Acaba Bodrum bir kaza golü atabilir mi diye düşünüyorduk ama hiç öyle bir havası yokken Sanchez son dakikalarda yine kafayla maçı bitiriverdi.Zaten bu maçta kimse büyük bir sürpriz beklemiyordu. Öyle de oldu. ''