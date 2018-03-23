Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işten sıyrılırsanız..."

KİTABIN HİKAYESİ

"Kitabın hikayesi şöyle: Doğduğum şehrin takımında oynamaya başladım. Hasret çeken Türkler oldu. Benimle irtibat halinde olmak istiyordu. Birisi bana sormaya başladı 'Türkler nasıl bu kadar ilgi gösteriyor?' diye. Lincoln, David ve eski Gaziantepsporlu Julio Cesar vardı. 'Sizin burayla bağlantınız devam ediyor. Bir kitap yazalım hem Türkçe hem de Portekizce olsun.' dediler. Burada yazmaya başladık."