Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işten sıyrılırsanız..."

GALATASARAY'A ATTIĞI İLK GOL
"İlk derbiyi hatırlıyorum. 2004 senesinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda bir maç oynamıştım. Açıkçası o maçta olaya çok hakim değildim. İşin aktörlerinden biri olunca dışarıdaki kadar yoğun hissetmiyorsunuz. Kim oynayacak, iyi oynar mı, maça giderken ne olur, öne geçer miyiz? Bu tip sorular olur. Ben sadece maçı yaşıyordum. Tansiyon bizi maça hazırlıyordu ama taraftar daha yoğun hisseder. Galatasaray'a ilk golüm kupa maçında frikikten atmıştım. 2005-06 sezonunda Galatasaray kalesinde Aykut (Erçetin) vardı."