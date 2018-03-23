Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işten sıyrılırsanız..."

Giriş Tarihi: 23.03.2018 01:21 Güncelleme Tarihi: 23.03.2018 01:49
  • 1
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işten sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işten sıyrılırsanız...

, Youtube'da katıldığı bir programda kariyerinin önemli anlarından "Alex de Souza" adlı kitabının yazılış sürecine kadar pek çok açıklamada bulundu.

İşte Alex'in o açıklamaları:

  • 2
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

'ÇOCUKKEN HEYKELİMİN DİKİLECEĞİNİN HAYALİNİ ETMEMİŞTİM'

"Çocukken heykelimin dikileceğinin hayalini etmemiştim. En büyük hayalim Coritiba forması giymek ve 10 numarası olmaktı. Sonrasında da Zico gibi olmaktı ama bu seviyeye gelebileceğimi sanmazdım. Hala şaşırıyorum buna heykel dahil ve bana 'efsane' denilmesi gibi. Kendi işimi yaptım, insanlara saygılı oldum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

'BREZİLYALI İNSANLAR HEYKELİ ÖĞRENDİ VE TURİSTİK BİR YER OLDU'

"Ben kendimden bahsetmeyi çok sevmediğim için 'Heykelim var.' demiyorum. İnternet ile artık her şey kolay olduğu için Brezilyalı insanlar öğrendi ve turistik bir yer oldu. Gittiğimiz zaman 'Alex'in heykeline gidelim.' diyorlar."

  • 4
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

KİTABIN HİKAYESİ

"Kitabın hikayesi şöyle: Doğduğum şehrin takımında oynamaya başladım. Hasret çeken Türkler oldu. Benimle irtibat halinde olmak istiyordu. Birisi bana sormaya başladı 'Türkler nasıl bu kadar ilgi gösteriyor?' diye. Lincoln, David ve eski Gaziantepsporlu Julio Cesar vardı. 'Sizin burayla bağlantınız devam ediyor. Bir kitap yazalım hem Türkçe hem de Portekizce olsun.' dediler. Burada yazmaya başladık."

  • 5
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

GALATASARAY'A ATTIĞI İLK GOL

"İlk derbiyi hatırlıyorum. 2004 senesinde Ali Sami Yen Stadyumu'nda bir maç oynamıştım. Açıkçası o maçta olaya çok hakim değildim. İşin aktörlerinden biri olunca dışarıdaki kadar yoğun hissetmiyorsunuz. Kim oynayacak, iyi oynar mı, maça giderken ne olur, öne geçer miyiz? Bu tip sorular olur. Ben sadece maçı yaşıyordum. Tansiyon bizi maça hazırlıyordu ama taraftar daha yoğun hisseder. Galatasaray'a ilk golüm kupa maçında frikikten atmıştım. 2005-06 sezonunda Galatasaray kalesinde Aykut (Erçetin) vardı."

  • 6
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

"'JOSEF DE SOUZA'YI BEĞENİYORUM"

"'nin güncel kadrosunda çok fazla yakından takip edemedim ama Brezilya'dan bildiğim Josef de Souza'yı söyleyebilirim. Onu beğendiğimi söyleyebilirim, Brezilya'da da iyi performanslar göstermişti"

  • 7
  • 20
Alex'ten sert gönderme "Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız..."
Alex'ten sert gönderme Alex koşmuyor deyip işin içinden sıyrılırsanız...

EN SEVDİĞİ DİZİLİŞ

"4-4-2 baklava stili sevdiğim sistem ama çok fazla oynayan yok. Hayatım boyunca bu sistem ile oynadım. Üzerimdeki tişört bu sistemi gösteriyor. İlk geldiğim sezon Daum'un; Pierre van Hooijdonk, Nobre ve benim üzerinde bu sistemi uygulama fikri vardı. Sonra Tuncay geldi ve biz o sistemle oynadık. "

BİZE ULAŞIN