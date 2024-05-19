Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki 4. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ikinci etap ilk maçında ise Almanya ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.