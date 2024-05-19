Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki 4'üncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, etaptaki 3'üncü müsabakasında ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.
Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa'yı yenerek Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Türkiye, ikinci etap ilk maçında ise Almanya ile kozlarını paylaşacak.
İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...