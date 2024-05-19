Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 19.05.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 15:49

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde heyecan devam ediyor. Antalya'da düzenlenen ilk ayak karşılaşmaları sona eriyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 4. ve son maçında Fransa ile mücadele edecek. Filenin Sultanları, ligin ikinci etabında ise ilk olarak Almanya ile karşı karşıya gelecek. Bu sebeple Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Üç hafta sonucunda puan sıralamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde oynamaya hak kazanacak. Peki; Almanya Türkiye maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları maç takvimi...

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları gündemdeki yerini aldı. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin Antalya etabındaki 4. ve son maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi ikinci etap ilk maçında ise Almanya ile kozlarını paylaşacak. 16 takımın mücadele edeceği 3 haftalık periyodun ardından ilk sekizde yer alan takımlar finallere yükselecek. Peki Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları maç takvimi ve detaylar.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki 4'üncü ve son maçında 19 Mayıs Pazar günü Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Ligin Antalya etabında oynadığı ilk maçta 22 resmi galibiyetin ardından Japonya'ya 3-2 kaybederek ilk yenilgisini alan Filenin Sultanları, ikinci karşılaşmada Hollanda'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Türkiye, etaptaki 3'üncü müsabakasında ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Fransa'yı yenerek Milletler Ligi'nin ilk haftasını galibiyetle kapatmayı hedefliyor. Türkiye, ikinci etap ilk maçında ise Almanya ile kozlarını paylaşacak.

İşte, Almanya Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı bilgileri şöyle...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Almanya Türkiye voleybol maçı, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü oynanacak. Zorlu mücadele, saat 22.30 'da başlayacak.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

ALMANYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI KANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Almanya Türkiye maçı, TRT SPOR Yıldız ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi 2024 Filenin Sultanları Almanya Türkiye maçı hangi kanalda, saat kaçta?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

2. HAFTA | TEKSAS/AMERİKA

29 Mayıs 2024 22.30 / Almanya-Türkiye

31 Mayıs 2024 03.30 / Sırbistan-Türkiye

1 Haziran 2024 21.00 / Güney Kore-Türkiye

2 Haziran 2024 23.00 / ABD-Türkiye

SON DAKİKA