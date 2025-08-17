Giriş Tarihi: 17.08.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025
23:14
Altay Bayındır'ın hatası pahalıya patladı! Manchester United - Arsenal maçı sonrası şok sözler...
Premier Lig'de ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal, Calafiori'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi de Manchester United'da ilk 11'de başlayan kaleci Altay Bayındır'ın yediği gol oldu. Yenilen gol sonrası Manchester United'ın eski futbolcusu Altay için olay sözler sarf etti.