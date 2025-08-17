Altay Bayındır’ın hatası pahalıya patladı! Manchester United - Arsenal maçı sonrası şok sözler...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 17.08.2025 23:05 Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 23:14

Premier Lig'de ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Arsenal, Calafiori'nin attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Maçın en çok konuşulan pozisyonlarından birisi de Manchester United'da ilk 11'de başlayan kaleci Altay Bayındır'ın yediği gol oldu. Yenilen gol sonrası Manchester United'ın eski futbolcusu Altay için olay sözler sarf etti.

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal, Old Trafford'da karşı karşıya geldi.

ALTAY BAYINDIR İLK 11'DE BAŞLADI

Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır da 90 dakika sahada kaldı.

Tempolu ve net pozisyonların olduğu maçta tek gol 13. dakikada Riccardo Calafiori'den geldi.

Manchester United'da yeni transferler Benjamin Sesko, Matheus Cunha ve Bryan Mbeumo ilk 11'de maça başladı.

Kırmızı Şeytanlar, net pozisyonlar yakalasa da karşılaşmada Arsenal'e karşı gol bulamadılar.

ALTAY'IN HATASI GOLE MAL OLDU

Arsenal'in attığı golde köşe vuruşunda topun kontrolünü sağlayamayan ve topu arkaya kaçıran Altay'ın hatası sonrası golün gelmesi maça damgasını vurdu.

Bu gol mağlubiyete sebep olurken, karşılaşma sonrası birçok Manchester United taraftarı Altay Bayındır'a sosyal medyadan tepki gösterdi.

ROY KEANE'DEN ALTAY'A SERT SÖZLER

Eski futbolcu ve Manchester United'ın efsanelerinden birisi olan Roy Keane, karşılaşma sonrasında Altay Bayındır'ı sert sözlerle eleştirdi.

"UNITED'IN ALTAY'A TEPKİ GÖSTERMELİ"

Roy Keane, canlı yayındaki programda "Manchester United'ın kalecisine taraftar sert tepki göstermeli. Oyun içerisinde zayıf, rakiplerine karşı yumuşak ve pasif kalıyor." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN TEPKİ

Yenilen gol sonrası Manchester United taraftarları sosyal medyada Altay Bayındır'a tepki gösterdi.

Maçın ardından konuşan teknik direktör Ruben Amorim de Altay Bayındır hakkında "Herkesin gelişmeye ihtiyacı olabilir. Kalecimiz o topu kazanmak için mutlaka hamle yapıp ellerini kullanmak zorundaydı zaten. Şikayet etmek istemiyorum ama gol yiyorsak daha çok atmalıyız." açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sezon 10 maçta forma giyen Altay Bayındır, kalesinde 18 gol gördü. Mill kalecinin 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri ise 8 milyon euro.