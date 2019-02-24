Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

- maçında büyük skandal!

ABD'li , sonucu tartışmaya yol açan müsabakada Türk boksör 'ı yenerek WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

AA Spor galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 12:34
Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

Türk boksör Avni Yıldırım, Dünya Boks Konseyi (WBC) süper orta sıklet unvan maçında ABD'li Anthony Dirrell'a yenildi.

Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

ABD'nin Minneapolis kentindeki Armory Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan maçta, kariyerinde 21 galibiyet, 1 yenilgi alan 27 yaşındaki ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberliği bulunan 34 yaşındaki karşılaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

Müsabakanın 10. raundunda Dirrell'ın kaşı açıldı.

Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

Kanamaya müdahale eden sağlık ekibi, boksörün maça devam edemeyeceğini söyledi.

Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

Kaş açılmasının 'ın darbeleriyle değil maçın akışı içinde gerçekleştiğine hükmeden hakemler, teknik nakavt kararı vermek yerine karşılaşmayı o anda bitirdi.

Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!

ABD'li boksör, hakemlerin 96-94 (Dirrell), 98-92 () ve 96-94 (Dirrell) puanlarını verdiği karşılaşmayı kazanarak WBC süper orta sıklet kemerinin sahibi oldu.

Anthony Dirrell - Avni Yıldırım maçında büyük skandal!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN