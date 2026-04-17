Haberler Galeri Arda Güler’e Mourinho sürprizi! Real Madrid’de yeni dönem başlıyor...
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:03 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 11:07

Arda Güler’e Mourinho sürprizi! Real Madrid’de yeni dönem başlıyor...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Arda Güler'in 2 gol kaydettiği maçta Bayern Münih'e 4-3 yenildi ve turnuvaya erken veda etti. Ligde de Barcelona'nın gerisinde kalan eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, sürpriz isimleri teknik direktör listesine aldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Real Madrid, Bayern Münih'e her iki maçta da mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Eflatun-beyazlılarda, erken veda sonrası eleştiri okları teknik direktör Alvaro Arbeloa'nın üzerine çevrildi.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarına hız vermiş durumda.

İspanyol basını, Madrid temsilcisinde milli futbolcu Arda Güler'in yeni hocası olmaya aday iki çalıştırıcıyı duyurdu.

SCALONI VE MOURINHO

Fichajes'te yer alan habere göre Florentino Perez liderliğindeki yönetim, takımın başına geçecek isim konusunda dünya çapında iki güçlü adayı masaya yatırdı: Lionel Scaloni ve Jose Mourinho.

OTORİTE DETAYI

Haberde, her iki teknik direktörün de yıldızlarla dolu bir soyunma odasını yönetebilecek otoriteye ve başarı geçmişine sahip olduğu ifade edildi.

GÜÇLÜ KARAKTER VE KRİZ YÖNETİMİ BEKLENİYOR

Madrid cephesinin, takımın yeniden zirveye çıkabilmesi için güçlü karakterli, saygı uyandıran ve kriz yönetiminde deneyimli bir teknik adama ihtiyaç duyulduğunu düşündüğüne yer verildi.

İKİ ADAY GERİ PLANDA

Bu nedenle Julian Nagelsmann ve Xavi Hernandez gibi daha farklı profillerin geri planda bırakıldığı aktarıldı.

SCALONI'DA DÜNYA KUPASI AYRINTISI

Haberde, teknik direktör Lionel Scaloni'nin Arjantin Milli Takımı ile elde ettiği başarılara da dikkat çekildi.

MOURINHO KONUŞULUYOR

Öte yandan Jose Mourinho'nun isminin de kulüpte yeniden güçlü bir şekilde gündeme geldiği ifade edildi.

CİDDİ ŞEKİLDE GÜNDEMDE

Deneyimli teknik adamın Benfica ile olan bağının olası bir transfer sürecini zorlaştırdığı ancak Madrid yönetiminin bu ihtimali ciddi şekilde değerlendirdiği vurgulandı.

DİSİPLİN VURGUSU

Daha önce Real Madrid ile önemli başarılar yaşayan Mourinho'nun savunma organizasyonu ve kriz yönetimi konusundaki ustalığına değinilirken, sert ve disiplinli yaklaşımının, son dönemde dağınık bir görüntü çizen takım için ilaç olabileceğinin düşünüldüğü belirtildi.

ÜÇ ADAY DAHA LİSTEDE

Öte yandan iki favori ismin dışında, kulübün gündeminde Jürgen Klopp, Mauricio Pochettino ve Didier Deschamps gibi üst düzey teknik direktörler de yer alıyor.

