Arda Güler’e Mourinho sürprizi! Real Madrid’de yeni dönem başlıyor...
Giriş Tarihi: 17.04.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 11:07
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Arda Güler'in 2 gol kaydettiği maçta Bayern Münih'e 4-3 yenildi ve turnuvaya erken veda etti. Ligde de Barcelona'nın gerisinde kalan eflatun-beyazlılarda Başkan Florentino Perez, sürpriz isimleri teknik direktör listesine aldı. İşte detaylar...