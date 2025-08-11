Giriş Tarihi: 11.08.2025 18:17
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025
18:24
Arda Güler'e yeni sezonun ilk müjdesi geldi! Xabi Alonso'dan Osasuna maçı kararı...
İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde İspanyol devinde sakatlıklar can sıkıyor. Eflatun-beyazlı takımda Jude Bellingham ve Camavinga sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk maçında olmayacaklar. Elinde Ceballos, Brahim Diaz, Arda ve Tchouameni gibi alternatifleri bulunan Xabi Alonso'nun düşüncesi belli oldu. İşte detaylar…