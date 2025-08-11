Arda Güler’e yeni sezonun ilk müjdesi geldi! Xabi Alonso’dan Osasuna maçı kararı...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.08.2025 18:17 Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:24

İspanya La Liga'nın ilk haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda Osasuna'yı konuk edecek. Mücadele öncesinde İspanyol devinde sakatlıklar can sıkıyor. Eflatun-beyazlı takımda Jude Bellingham ve Camavinga sakatlıkları nedeniyle sezonun ilk maçında olmayacaklar. Elinde Ceballos, Brahim Diaz, Arda ve Tchouameni gibi alternatifleri bulunan Xabi Alonso'nun düşüncesi belli oldu. İşte detaylar…

İspanya'nın en önemli futbol organizasyonu olan La Liga'nın 95. sezonu, 15 Ağustos 2025'te başlayacak.

Yeni sezonun ilk maçları; 15 Ağustos Cuma günü Girona – Vallecano ve VillarrealReal Oviedo takımları arasında oynanacak.

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid ise ilk maçında 19 Ağustos Salı günü Osasuna ile karşı karşıya gelecek.

Yeni sezon öncesi Real Madrid'de en çok merak konusu olan durumlardan biri de Arda Güler'in 11'de düzenli olarak forma giyip giyemeyeceği.

ALONSO İLE NEFES ALDI

Carlo Ancelotti döneminde sıkça yedek kulübesine çekilen milli yıldız, Xabi Alonso'nun göreve gelmesiyle birlikte rahat bir nefes aldı.

TURNUVADA BEĞENİ KAZANDI

20 yaşındaki futbolcu, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda performansıyla taraftardan ve teknik ekipten beğeni aldı.

REAL MADRID'DE İKİ İSİM YOK

İspanyol devinde Osasuna'ya karşı oynanacak mücadele öncesinde Jude Bellingham ve Camavinga sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

ARDA GÜLER'E MÜJDE

Fanatik'te yer alan habere göre teknik direktör Xabi Alonso, bu ikilinin yerine; orta alanda Arda Güler, Tchouameni, Ceballos ve Brahim Diaz'dan ikisine görev vermesi bekleniyor.

ŞANS VERMESİ BEKLENİYOR

İspanyol çalıştırıcının, özellikle FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gösterdiği performansı sebebiyle Arda Güler'e şans vermesi bekleniyor.

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Madrid'de geçen sezon tüm kulvarlarda toplamda 49 maça çıkan Arda Güler, 2198 dakika sahada kaldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

20 yaşındaki yıldızın, kulübü Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 21 MAÇ

Arda Güler, A Milli Futbol Takımı formasıyla toplamda çıktığı 21 mücadelede 5 gol atma başarısı gösterdi.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.