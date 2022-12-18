Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 (PENALTILAR)

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa Lusail Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında Messi ve Angel Di Maria 2 gol bulan Arjantin Milli Takımının üstünlüğü bulunurken 2. yarıda Mbappe'nin penaltı ve 81.dakikadaki goleriyle beraberlik sağlandı. Maçın normal süresi bu skorla biterken uzatmaların da 3-3 beraberlikle tamamlanmasıyla mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında 4-2'lik skorla Arjantin Dünya Şampiyonu oldu. Mücadelenin detaylarını merak edenler yoğun olarak "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ARJANTİN-FRANSA MAÇ ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;