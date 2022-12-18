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Haberler Galeri Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 (PENALTILAR)
Giriş Tarihi: 18.12.2022 23:04 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022 23:04

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 (PENALTILAR)

Katar Dünya Kupası finalinde Arjantin ile Fransa karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 23. dakikada penaltıdan Messi ve ardından 36. dakikada Angel Di Maria'nın golüyle üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında Fransa Milli Takımından Kylian Mbappe 80. dakikada penaltıdan 81. dakikada ise kaydettiği golle skoru beraberliğe taşıdı. Normal sürenin bu sonuçla tamamlanmasıyla geçilen uzatma sürelerinde skor 3-3 olarak beraberlik bozlulmayınca penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarında 4-2'lik skorla Arjantin 2022 Katar Dünya Kupası'nın kazananı oldu. Maçı izleyemenler ise "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. İşte Arjantin-Fransa maç özeti ve goller detayları.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 PENALTILAR

2022 FIFA Dünya Kupası final maçında Arjantin ile Fransa Lusail Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısında Messi ve Angel Di Maria 2 gol bulan Arjantin Milli Takımının üstünlüğü bulunurken 2. yarıda Mbappe'nin penaltı ve 81.dakikadaki goleriyle beraberlik sağlandı. Maçın normal süresi bu skorla biterken uzatmaların da 3-3 beraberlikle tamamlanmasıyla mücadele seri penaltı atışlarına kaldı. Penaltı atışlarında 4-2'lik skorla Arjantin Dünya Şampiyonu oldu. Mücadelenin detaylarını merak edenler yoğun olarak "Arjantin-Fransa maç özeti ve goller" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

ARJANTİN-FRANSA MAÇ ÖZETİ

2022 FIFA Dünya Kupası Arjantin-Fransa maç özeti ve gollerine ilişkin detaylar şöyle;

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 PENALTILAR

Arjantin-Fransa Dünya Kupası Final maçında ilk yarıda Messi 23. dakikada penaltı, 36. dakikada ise Angel Di Maria ile 2 farklı üstünlüğü kazandı. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.

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Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 PENALTILAR

Mücadelenin 2. yarısında 2 farklı Arjantin üstünlüğü sürerken, dakikalar 80'i gösterdiğinde penaltı kazanan Fransa Milli Takımı bu atışta Kylian Mbappe ile farkı 1'e indirdi. Penaltı golünden 1 dakika sonra Mbappe tekrar sahneye çıkarak Fransa Milli Takımının 2. golüne imza attı ve skoru beraberliğe taşıdı.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 PENALTILAR

Maçın normal süresi 2-2'lik beraberlikle tamamlandı. Uzatma dakikalarıyla devam eden final mücadelesinin ilk yarısında gol sesi gelmezken, finalist takımlar 2. uzatma devresi için bir kez daha sahaya çıktı. Uzatmaların 2. devresinde 108. dakikada Lionel Messi ceza sahası içindeki pozisyonu değerlendirerek Arjantin'in ve kendisinin 3. golünü kaydederek hat trick yaptı.

Arjantin-Fransa MAÇ ÖZETİ VE GOLLER | 2022 FIFA Dünya Kupası Final maç sonucu: Arjantin 3-3 Fransa - 4-2 PENALTILAR

Mücadelenin 118. dakikasında Arjantin ceza sahası içinde yaşanan 2'li mücadelede faul belirleyen hakem Fransa lehine penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Kylian Mbappe penaltıyı gole çevirerek skoru tekrar beraberliğe getirdi. Uzatmaların 2. yarısı Arjantin 3-3 Fransa sonucuyla tamamlandı. Mücadele seri penaltı atışlarıyla devam etti.

PENALTI ATIŞLARI: ARJANTİN 4-2 FRANSA

ARJANTİN: 1-1-1-1

FRANSA: 1-X-X-1

Bu sonuçla ARJANTİN Dünya Şampiyonu olarak kupanın sahibi oldu.

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