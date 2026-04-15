Haberler Galeri Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 15.04.2026 14:24

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ederken, Arsenal ile Sporting CP arasındaki kritik mücadele futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Yarı final yolunda büyük önem taşıyan bu karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati, yayın bilgileri merak konusu oldu. Futbolseverler, Arsenal - Sporting CP maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda gibi sorulara yanıt ararken, Şampiyonlar Ligi'nin en kritik aşamalarından biri olması da bu ilgiyi arttırıyor.

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta yaşanırken, Arsenal - Sporting CP maçı hem sonucu hem de sahadaki mücadeleyle uzun süre konuşulacak karşılaşmalar arasında yer almaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final aşamasında oynanan bu karşılaşma, yarı finale yükselme yolunda büyük önem taşıyor. Arsenal - Sporting CP maçı, hem takımların sezon hedefleri hem de Avrupa'daki konumları açısından kritik bir eşik olarak öne çıkıyor.

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

ARSENAL-SPORTİNG CP MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde oynanacak olan Arsenal - Sporting CP maçı, 15 Nisan 2026 tarihinde futbolseverlerle buluşacak.

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

ARSENAL - SPORTİNG CP MAÇI SAAT KAÇTA VE NEREDE YAYINLANACAK?

Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak ve Tabii Spor 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

BÜYÜK REKABET NEREDE OYNANACAK?

Bu önemli Şampiyonlar Ligi karşılaşması, İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Arsenal-Sporting maçı ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor!

MAÇIN HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından yapılan atamaya göre karşılaşmayı Francois Letexier yönetecek.

