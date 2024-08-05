Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Avrupa'da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:18 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:25

Avrupa'da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Avrupa'da bugün flaş bir transfer daha gerçekleşti. Portekizli yıldız oyuncu, dev kulübe imzasını atarken, birçok kulübün de transfer listesindeydi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Avrupa’da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Yaz transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Avrupa'da bugün flaş bir transfer daha gerçekleşti. Portekizli yıldız oyuncu, dev kulübe imzasını atarken, birçok kulübün de transfer listesindeydi.

İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Avrupa’da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Nicolas Pepe - Trabzonspor > Villarreal
BONSERVİS BEDELİ: Yok

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Avrupa’da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Crysencio Summerville - Leeds United > West Ham United
BONSERVİS BEDELİ: 29.3 milyon Euro

Avrupa’da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Jorge Cuenca - Villarreal > Fulham
BONSERVİS BEDELİ: 6.7 milyon Euro

Avrupa’da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Yan Couto - Manchester City > Borussia Dortmund
KİRALAMA BEDELİ: Bilinmiyor

SON DAKİKA