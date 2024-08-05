Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
18:25
Avrupa'da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Avrupa'da bugün flaş bir transfer daha gerçekleşti. Portekizli yıldız oyuncu, dev kulübe imzasını atarken, birçok kulübün de transfer listesindeydi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...