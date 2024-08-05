Avrupa'da yılın transferi açıklandı! Yıldız oyuncu birçok kulübün listesindeydi | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Yaz transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Avrupa'da bugün flaş bir transfer daha gerçekleşti. Portekizli yıldız oyuncu, dev kulübe imzasını atarken, birçok kulübün de transfer listesindeydi.

İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...