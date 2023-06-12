Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMEK İÇİN ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLMAMIZ LAZIM?

Rusya takımlarının Avrupa turnuvalarında oynamasının geçici olarak yasaklanmasından sonra, orta sıra ülkelerin gruplara doğrudan takım gönderme hayali daha da gerçek oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderirken, bu sene şampiyon olan Trabzonspor 2. eleme turundan başladı. Şuan 12. sırada olan Türkiye, 10. sıraya geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takım gönderebilecek. Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak ve iki eleme turu geçmesi gerekecek.

Bu yıl ligi birinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan başlayacak ve 4 tur geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek.