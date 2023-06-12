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Haberler Galeri Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa'ya gidecek takımlar listesi
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:33

Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa'ya gidecek takımlar listesi

Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek sorusu yanıt arıyor. 2021/2022 sezonu sonunda UEFA ülke puanı sıralamasını 20. bitiren Türkiye, bu sebeple Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemiyor. İşte Avrupa'ya gidecek takımlar 4 ile sınırlı kalırken, Avrupa Ligi'ne giden takımımız bulunmuyor. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımlar Avrupa'ya yoğunlaşırken, takımlar erken mesai yapacaklar. Peki, Avrupa'ya kaç takım gidecek? İşte 2023/2024 yılında İşte Avrupa'ya gidecek takımlar ve oynayacakları eleme turları sayısı

Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

Avrupa'ya kaç takım gidecek, kaç eleme turu oynanacak sorusu yanıt aramakta. UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin 20'nci sıraya kadar düşmesi sonrası Şampiyonlar Ligi gruplarında doğrudan takım gönderilemiyor. Peki, Avrupa'ya kaç takım gidecek? İşte bu yıl Avrupa'ya gidecek takımlar

Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMEK İÇİN ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLMAMIZ LAZIM?

Rusya takımlarının Avrupa turnuvalarında oynamasının geçici olarak yasaklanmasından sonra, orta sıra ülkelerin gruplara doğrudan takım gönderme hayali daha da gerçek oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderirken, bu sene şampiyon olan Trabzonspor 2. eleme turundan başladı. Şuan 12. sırada olan Türkiye, 10. sıraya geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takım gönderebilecek. Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak ve iki eleme turu geçmesi gerekecek.

Bu yıl ligi birinci bitiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan başlayacak ve 4 tur geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek.

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Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

Artık ulusal kupaları kazanan takımların direkt olarak Avrupa'ya gitmesinin zorlaştırıldığını söylemekte yarar var. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 7'de olan ülkeler, direkt olarak Avrupa Ligi gruplarına ulusal kupa şampiyonlarını gönderebiliyor. Geçen sene ülke puanı sıralamasında 20. olmamızdan ötürü Ziraat Türkiye Kupası kazananı, Konferans Ligi playofflarından turnuvaya başlayacak.

Bu yıl ligi ikinci bitirecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.

Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

UEFA ülke puanı sıralaması, 2023/2024 sezonunu değil; 2024/2025 sezonunu etkileyecek. Bu yıl elde edilen puanların yararı iki sene sonra önem arz ediyor.

Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

AVRUPA'YA KAÇ TAKIM GİDECEK, KAÇ ELEME OYNAYACAKLAR?

Bu yıl Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray; Konferans Ligi'ne Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor gidecek.

Galatasaray toplamda 3 eleme turu oynayacak.

Kupanın galibi Fenerbahçe Konferans Ligi 3. Elemeden oynayacak ve toplam 2 eleme turu oynayacak.

Adana Demirspor ve Beşiktaş ise toplamda 3 eleme turu oynayacaklar.

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