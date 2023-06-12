Bu yıl Avrupa’ya kaç takım gidecek 2023? Türkiye Avrupa’ya kaç takım gönderecek? İşte Avrupa’ya gidecek takımlar listesi

Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek sorusu yanıt arıyor. 2021/2022 sezonu sonunda UEFA ülke puanı sıralamasını 20. bitiren Türkiye, bu sebeple Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan takım gönderemiyor. İşte Avrupa'ya gidecek takımlar 4 ile sınırlı kalırken, Avrupa Ligi'ne giden takımımız bulunmuyor. Süper Lig'in sona ermesiyle birlikte takımlar Avrupa'ya yoğunlaşırken, takımlar erken mesai yapacaklar. Peki, Avrupa'ya kaç takım gidecek? İşte 2023/2024 yılında İşte Avrupa'ya gidecek takımlar ve oynayacakları eleme turları sayısı