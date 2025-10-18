Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 18.10.2025 13:09
Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a tepki! Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda tansiyon yükseldi
Fenerbahçe'nin iki eski başkanı Ali Koç ve Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Aziz Yıldırım, kürsüye ilk çıkan Ali Koç'un sözlerine tepki gösterdi. Yıldırım, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir!" dedi. Hamdi Akın'ın Aziz Yıldırım'a verdiği cevap sonrası ise tansiyon yükseldi...