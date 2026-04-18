Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olay sözler! "Bunları kim transfer etti..."

"CAMİAYA GÜÇ KATAR"

Transferler… Sizi uyarıyorum. Siz geçici yönetimsiniz. Başkan gelip durumunu açıklamalı! Devam edersiniz, etmezsiniz bilemem... Biz destekleriz önemli değil. Fenerbahçe boşlukta kalmamalı. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."