Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda olay sözler! "Bunları kim transfer etti..."

Giriş Tarihi: 18.04.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 18.04.2026 12:58

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım, kulüp içerisindeki gelişmeler ve yapılan transferler hakkında sert açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamaların tamamı...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında dün akşam sahasında Çaykur Rizespor ile 90+8. dakikada yediği golle 2-2 berabere kalarak liderlik fırsatını tepti.

Sarı-lacivertli kulüpte bugün ise Yüksek Divan Kurulu Toplantısı heyecanı yaşanıyor. Toplantı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Çaykur Rizespor karşısında kaybedilen puanlar sonrası camia olarak hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak birlik ve beraberlik içinde hemen ayağa kalkmaları gerektiğini söyledi.

"YAPMAMIZ GEREKEN ORTAK AKLI KORUMAK"

Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe tarihi boyunca zorlu dönemler yaşamış, ancak her defasında ayağa kalkmayı başarmış bir kulüptür. Bugün yaşadığımız hayal kırıklığı büyüktür evet ama bu camianın gücü, tam da böyle zamanlarda ortaya çıkar. İçinde bulunduğumuz zorluklardan ancak ortak akılla çıkabilmemiz mümkündür. Bugün burada yapmamız gereken en önemli şey, birbirimizi yıpratmak değil; ortak aklı korumak olmalıdır. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Bu eleştirinin yapıcı olması, Fenerbahçe'ye zarar vermeyecek bir zeminde kalması hepimizin sorumluluğudur.

"FENERBAHÇE'NİN KARAKTERİ BUDUR"

Unutmayalım ki bu kulüp, en büyük gücünü birlikten alır. Ayrıştığımızda değil, omuz omuza durduğumuzda güçlüyüz. Bugün belki moralimiz bozuk, belki öfkeliyiz. Ancak unutmamamız gerekir ki camiamız, bizlerden tam da böylesine zor bir günde çözüm üretmemizi beklemektedir. Bu camia, mücadeleyi asla bırakmaz. Bugün üzülür, yarın yeniden ayağa kalkar. Çünkü Fenerbahçe'nin karakteri budur. Bugün yapılması lazım gelen ise hızla ayağa kalkmamızı sağlayacak fikir ve çözümleri üretmektir." dedi.

F.BAHÇE'NİN BORCU AÇIKLANDI

Daha sonra söz alan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün toplam borcunun 27 milyar 293 milyon TL olduğunu açıkladı.

AZİZ YILDIRIM TOPLANTIYA GELDİ

Toplantıya sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da katılım sağladı. Yıldırım, toplantı yerine tekneyle geldi.

"GÜNDEMİ UNUTTURAMAYIZ"

Toplantıda konuşma yapan Aziz Yıldırım, "Aslında bugün gelmeyecektim çünkü Divan Kurulu, akil insanların olduğu toplumdur. Bunu geçen de söyledim. Burada birlik ve beraberlik sözleriyle, gündemi unutturamayız.

"HER ŞEYİ AÇIK AÇIK ANLATIN"

Fenerbahçe'nin dertlerini konuşmalıyız ve yönetim de ders almalı. Bu yönetim 100 Milyon Euro'ya yakın borç ödedik ve borçları kapadık diyor. Borç 630 Milyon Euro diyorlardı, nerede o yalancılar... Bu yönetimden rica ediyorum. Her şeyi açık açık anlatın. Fenerbahçe çürümüşlüğün içindedir. Bu çürümeden kurtulmak için arınmalıdır. Başka kulüplerden üyeleri tespit edip atmalıdır. FETÖ'cüleri bu kulüpten temizlemelidir.

"BORCU NE İLE ÖDEYECEKSİNİZ"

Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Borcu ne ile ödeyeceksiniz? Bunu anlatın. 340 Milyon para ödediğinizi söylüyorsunuz, bu para nereden geldi? 190 Milyon eksi olduğunu söylüyorsun ama 340 Milyon ödemişsin! Hep çelişki var! Ben okur yazarım, anlatın! Ayıp oluyor!

"CAMİAYA GÜÇ KATAR"

Transferler… Sizi uyarıyorum. Siz geçici yönetimsiniz. Başkan gelip durumunu açıklamalı! Devam edersiniz, etmezsiniz bilemem... Biz destekleriz önemli değil. Fenerbahçe boşlukta kalmamalı. Çok şey var tribünlerle ilgili de söyleyeceğim ama söylemiyorum. Geçmiş yıllarda Oğuz Çetin başkanlığında bir vakıf kurduk. Fenerbahçe'de üst akıl aramayalım artık! Bunları çağırın, antrenörünüz kimse oyuncu lazım olan yerleri söyleyeceksiniz... Onları göndereceksiniz ve oyuncu seçecekler. Aykut Kocaman, Brezilya'ya gitti, Cristian'ı almaya ve Andre Santos'u da orada gördü aldı. Bu camiaya güç katar."

"BUNLARA ÇÖZÜM ÜRETELİM"

Koleji yok ettik, üniversiteyi yok ettik... Diğer kulüpler ve ortalık, üniversite ve kolej açarak büyümeye çalışıyor. Bunun maddi katkısı olmayacak biliyoruz ama bu kültürel. Fenerbahçeli olacaklar, kulübe katkı yapacaklar... Bunları düşündük. Üniversite önemli, oturalım ve bir çözüm üretelim. Yazık! Yazık!

"10 SENE SONRA BORÇ 100 KATI OLUR"

Fenerbahçe'de gelir ve gider denkleştirilmeli. Bu olmazsa, 10 sene sonra borç 100 katı olur ve kimse ödeyemez. Anahtarı götürür, bir yere teslim edersiniz. Tam neşteri vuracak zaman. Geliri tespit edip, neşteri vurma zamanı. Amatörü biz yaptık. Bugün yanlış yaptık. Geliri yok, gideri var. Onun giderini kapatmak için 50 tane operasyon yaptık. Stadın ismini 90 Milyon Dolar'a Ülker'e sattım. 30 Milyon'u basketbol erkek takımının Ülker'den aldığı borç vardı, onlara iade ettik. 60 Milyon kaldı, kırdırdık ve 45 milyon dolar kaldı...

"SIDIKI CHERIF'İ KİM ALDI?"

O parayı biz harcadık. Amatöre o parayı vermeseydik, başka durumda olurduk. Amatöre bakmak lazım ve mali kongrede insanlara sormak lazım. Erkek basketbolu sordum, çıt çıkmadı ve borçlandık. Yaşlı, 38 yaşında santrfor almayın. 2004'ün Ocak ayında Nobre geldi 500 bin Dolar'a... Şampiyon olduk. Efsaneleri gönderin Brezilya, Uruguay, Avrupa.. Onlar seçin, siz de alın... Sidiki Cherif'i kim aldı. Yazık ya.

"HARCANAN PARA 150 MİLYON EURO"

30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon Euro. Ben senede 150 milyon Euro kazanmıyorum. Yazık! Yazık ya! Sizden önceki daha da beter. Nene... Dün akşam biri 'Bunlar 1. Lig'de bile oynamaz' diyor... Doğru! İnsanların umutları bitti. Kızım aradı, 'Üzülme' dedim ama 'Nasıl üzülme, sen nasıl konuşuyorsun' dedi.

