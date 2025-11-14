Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 09:16
Bahis soruşturmasında sıra onlara geldi! "Sayıları 300-400 arasında..."
Bahise karıştıkları için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen toplam 1024 oyuncudan Süper Lig ve 1. Lig'de forma giyen 102 tanesinin dosyaları sonuçlandı. Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da ceza aldı. Konuya dair gelişmeler sıcaklığını korurken, SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, konuya dair bir yazı kaleme aldı. İşte Özbostan'ın yazısı…