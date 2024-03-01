Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...
Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:03 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 19:35

Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

Ballon d'Or, bir futbolcu için bireysel anlamda belki de kazanılabilecek en prestijli ödül. 1956 yılında Fransa'da yayın yapan France Football dergisi tarafından Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül, 1995 yılında Dünya'da yılın en iyi futbolcusuna verilmesiyle birlikte dünya çapında bir ödüle dönüştü. Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk futbolcular da tarihteki yerini aldı. İşte o yıldızlar...

Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

Ballon d'Or, Bir futbolcu için bireysel anlamda belki de kazanılabilecek en prestijli ödül 1956 yılında Fransa'da yayın yapan France Football dergisi tarafından Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül, 1995 yılında Dünya'da yılın en iyi futbolcusuna verilmesiyle birlikte dünya çapında bir ödüle dönüştü.

Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

Lionel Messi'nin 8 kere kazandığı bu ödüle bugüne kadar sadece 6 Türk futbolcu aday gösterildi. İşte Ballon d'Or'a aday gösterilen Türk futbolcuları hatırlatmak istedik:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

MESSI - 2023

Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

BENZEMA - 2022

Ballon d’Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...

MESSI - 2021

SON DAKİKA