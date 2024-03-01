Giriş Tarihi: 01.03.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
19:35
Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...
Ballon d'Or, bir futbolcu için bireysel anlamda belki de kazanılabilecek en prestijli ödül. 1956 yılında Fransa'da yayın yapan France Football dergisi tarafından Avrupa'da yılın en iyi futbolcusuna verilen ödül, 1995 yılında Dünya'da yılın en iyi futbolcusuna verilmesiyle birlikte dünya çapında bir ödüle dönüştü. Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk futbolcular da tarihteki yerini aldı. İşte o yıldızlar...