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  • Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

’nde 2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi ...

2019-2020 sezonu fikstürü belli oldu. Florya Crowne Plaza'da gerçekleştirilen yeni sezon kura çekilişi sonucunda 30 haftalık serüvenin karşılaşmaları belli oldu. En güncel Basketbol Süper Ligi haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu fikstürü...

Giriş Tarihi: 02.08.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 02.08.2019 15:34
Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

'nin 2019-2020 yenis ezon fiktstür çekimi Florya'daki Crowne Plaza'da gerçekleştirildi. TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF yetkilileri ve ligde yer alacak kulüplerin temsilcileri katıldı. TBF yetkililerinin konuşmalarının ardından kura çekimine geçilerek 30. haftalık maratonun karşılşamaları belirlendi. İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi ...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF CEO'su Ömer Onan, TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier, TBF yetkilileri ve ligde yer alacak kulüplerin temsilcileri katıldı...

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Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Kura çekimi TBF CEO'su Ömer Onan'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier bir konuşma yaparak BSL'nin geçtiğimiz sezon ulaşılan verileri, gelecek sezonda yürürlüğe girecek yeni uygulamaları ve değişiklikleri anlattı. 'nde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri de, kura çekimi esnasında, gelecek sezon için bütün katılımcılara başarı ve şans dileklerini iletti...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Kura çekimi sonucunda BSL'de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Bahçeşehir Koleji– Beşiktaş Sompo Sigorta
  • Türk Telekom – Galatasaray Doğa Sigorta
  • Gaziantep Basketbol – Afyon Belediyespor
  • İstanbul BBSK – Fenerbahçe Beko
  • Bursaspor – Tofaş
  • Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol – Darüşşafaka Tekfen
  • Teksüt Bandırma – Pınar Karşıyaka
  • Anadolu Efes – Ormanspor

BSL'de 2019-2020 sezonu maçları 27 Eylül 2019'da başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 10 Ocak 2020'de başlayacak olup, normal sezon 4 Mayıs 2020'de tamamlanacak...

İŞTE HAFTA HAFTA BASKETBOL SÜPER LİGİ FİKSTÜRÜ (2019-2020 SEZONU)

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

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Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

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