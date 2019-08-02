Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...

Kura çekimi TBF CEO'su Ömer Onan'ın açılış konuşması ile başladı. Ardından TBF Erkek Ligleri Direktörü Derya Yannier bir konuşma yaparak BSL'nin geçtiğimiz sezon ulaşılan verileri, gelecek sezonda yürürlüğe girecek yeni uygulamaları ve değişiklikleri anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin temsilcileri de, kura çekimi esnasında, gelecek sezon için bütün katılımcılara başarı ve şans dileklerini iletti...