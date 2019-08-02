Basketbol Süper Ligi’nde 2019-2020 Sezonu Fikstürü Belli Oldu! İşte hafta hafta Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstürü...
Kura çekimi sonucunda BSL'de ilk hafta eşleşmeleri şu şekilde oluştu:
- Bahçeşehir Koleji– Beşiktaş Sompo Sigorta
- Türk Telekom – Galatasaray Doğa Sigorta
- Gaziantep Basketbol – Afyon Belediyespor
- İstanbul BBSK – Fenerbahçe Beko
- Bursaspor – Tofaş
- Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol – Darüşşafaka Tekfen
- Teksüt Bandırma – Pınar Karşıyaka
- Anadolu Efes – Ormanspor
BSL'de 2019-2020 sezonu maçları 27 Eylül 2019'da başlayacak ve ilk yarı 6 Ocak 2020 tarihinde sona erecek. İkinci yarı müsabakaları ise 10 Ocak 2020'de başlayacak olup, normal sezon 4 Mayıs 2020'de tamamlanacak...
İŞTE HAFTA HAFTA BASKETBOL SÜPER LİGİ FİKSTÜRÜ (2019-2020 SEZONU)