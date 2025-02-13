Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası yarı finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşılaşmasında kazanan ekip Beşiktaş - Mersin BŞB kazananı ile final maçı oynayacak. Kupayı hangi takımın kaldıracağı merak konusu olurken taraftar da derbi heyecanına odaklandı. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?