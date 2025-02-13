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Haberler Galeri Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:52 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 15:52

Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Erkekler Türkiye Kupasında derbi heyecanı yaşanıyor. Dörtlü finalde eşleşen Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final maçında Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Basketbolseverler ekran başında. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbiye ait detaylar...

Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ING Türkiye Kupası yarı finalde karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Beko, Galatasaray karşılaşmasında kazanan ekip Beşiktaş - Mersin BŞB kazananı ile final maçı oynayacak. Kupayı hangi takımın kaldıracağı merak konusu olurken taraftar da derbi heyecanına odaklandı. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE - GALATASARAY BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

ING Türkiye Kupası derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe Beko - Galatasaray karşılaşması 14 Şubat Cuma günü 20.30'da Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'nda oynanacak.

Karşılaşma canlı olarak TRT Spor Yıldız ekranlarından yayımlanacak.

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Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, yarı finalde 87-56 skorla Bahçeşehir Koleji'ni geçerek adını dörtlü finale yazdırdı. Galatasaray ise Karşıyaka'dan 97-88 geçerek Fenerbahçe Beko ile eşleşmiş oldu.

Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde saat 18.00'de Beşiktaş Basketbol Takımı ise Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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