Giriş Tarihi: 13.02.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
15:52
Basketbolda derbi heyecanı! Fenerbahçe - Galatasaray basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Erkekler Türkiye Kupasında derbi heyecanı yaşanıyor. Dörtlü finalde eşleşen Fenerbahçe Beko ve Galatasaray Şanlıurfa'da karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final maçında Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. Basketbolseverler ekran başında. Peki; Fenerbahçe - Galatasaray basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, derbiye ait detaylar...