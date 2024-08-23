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Haberler Galeri Batsuhayi'nin Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -
Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 15:11

Batsuhayi'nin Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. Attığı 2 golle takımının tur umutlarını İstanbul'a taşıyan Michy Batshuayi hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ve Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili detaylar belli oldu. İşte Ali Koç'un ayrılığa zemin hazırladığı o tepkisi...

Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

Trendyol Süper Lig'de sezona Hatayspor ve Konyaspor galibiyetleriyle başlayan Galatasaray'da Batshuayi'nin transfer sürecinde yaşananlar ortaya çıktı. İşte ayrılığın perde arkası...

Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys'a konuk olan temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda rakibine 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı.

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Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

BATSHUAYI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe formasını giydiği son iki sezonda sonradan oyuna girdiği ve 90+'larda attığı attığı gollerle 'kurtarıcı' kimliğine bürünen Michy Batshuayi, misyonunun Galatasaray'da da sürdürüyor…

Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

Sarı-lacivertli takımla biten sözleşmesini uzatmayan ve Florya'nın yolunu tutan Belçikalı forvet, önce Hatayspor ile oynanan maçın son dakikasında attığı golle 3 puanı getirdi.

Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -

Önceki gün de Şampiyonlar Ligi play-off'unda oyuna girdikten sonra 5 dakika içinde bulduğu 2 golle skoru 2-2 yapıp, tur umutlarının İstanbul'a taşınmasına neden oldu.

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