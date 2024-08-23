Giriş Tarihi: 23.08.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
15:11
Batsuhayi'nin Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri -
Galatasaray haberleri... Trendyol Süper Lig'de 2'de 2 yapan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off maçında Young Boys'a 3-2 mağlup oldu ve turu İstanbul'a bıraktı. Attığı 2 golle takımının tur umutlarını İstanbul'a taşıyan Michy Batshuayi hakkındaki gerçek ortaya çıktı. Belçikalı yıldızın Fenerbahçe'den ayrılma sebebi ve Galatasaray'a transfer olma süreciyle ilgili detaylar belli oldu. İşte Ali Koç'un ayrılığa zemin hazırladığı o tepkisi...