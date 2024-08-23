Batsuhayi’nin Fenerbahçe’den ayrılma sebebi ortaya çıktı! Mertens detayı dikkat çekti... - Galatasaray haberleri

BATSHUAYI GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe formasını giydiği son iki sezonda sonradan oyuna girdiği ve 90+'larda attığı attığı gollerle 'kurtarıcı' kimliğine bürünen Michy Batshuayi, misyonunun Galatasaray'da da sürdürüyor…