Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
10:29
Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! "Santos gitti, ne değişti?' derseniz..."
Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın golleriyle 2-0 yendi. 5 maç sonra kazanan Siyah-Beyazlılar, lig üçüncülüğü yarışında maç fazlasıyla Trabzonspor ile farkı 1'e indirdi. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Fernando Santos gidişi sonrası görevi geçici olarak devralan Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ını analiz ettiler. İşte usta isimlerin çarpıcı yorumları...