Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! "Santos gitti, ne değişti?' derseniz..."

Bu kadar uzun süren bir kriz döneminden sonra birden muhteşem bir dönüşüm beklemek mümkün görünmese de aslına rücu eden bir kimlikle sahada mücadele eden Beşiktaş camiasını mutlu etti. Elbette oyun gelişimi, üzerine koyarak devam edecek. Bir zamana da ihtiyaç duyacak.