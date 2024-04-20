Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! "Santos gitti, ne değişti?' derseniz..."
Giriş Tarihi: 20.04.2024 10:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 10:29

Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! "Santos gitti, ne değişti?' derseniz..."

Trendyol Süper Lig'de 33. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Ankaragücü'nü Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın golleriyle 2-0 yendi. 5 maç sonra kazanan Siyah-Beyazlılar, lig üçüncülüğü yarışında maç fazlasıyla Trabzonspor ile farkı 1'e indirdi. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Fernando Santos gidişi sonrası görevi geçici olarak devralan Serdar Topraktepe'nin Beşiktaş'ını analiz ettiler. İşte usta isimlerin çarpıcı yorumları...

Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! Santos gitti, ne değişti?’ derseniz...
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! Santos gitti, ne değişti?’ derseniz...

ALİ GÜLTİKEN - OLANI ORTAYA ÇIKARMAK YETİYOR

Beşiktaş gibi bir takımı, sistem-taktik gibi şeyleri bir kenara bırakıp her antrenmanda çift kale oynatsanız bile büyük aşama kaydeder. Yeter ki oyuncular kendi doğru pozisyonlarında oynatılıp, kendi karakterlerinde özgür bırakılsın.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! Santos gitti, ne değişti?’ derseniz...

Zaten genlerinde olan oynama alışkanlığı bir süre sonra yerini bulacaktır. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Takımı farklı yönde zorlayıp sürekli geriye doğru oynatmanın da bir anlamı yok. Hiçbir zaman yerine oturmaz, acı bir tecrübe olarak yaşanan sürece baktığımızda oturmadığını da görüyoruz.

Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! Santos gitti, ne değişti?’ derseniz...

Serdar hoca, Musrati, Fernandes ve Muçi'yi orta alanda doğru pozisyonlandırıp onlara oyun özgürlüğü verildiğinde Beşiktaş çok kısa sürede kendi kimliğine büründü. Ön tarafta Rashica ve Ghezzal zaten yetenekli oyuncular, oyunu belli bir noktaya taşıyabiliyorlar. Muleka'nın da bunlara katılımıyla oyun doğal olarak belli bir yere geldi.

Beşiktaş Ankaragücü maçı sonrası çarpıcı yorum! Santos gitti, ne değişti?’ derseniz...

Bu kadar uzun süren bir kriz döneminden sonra birden muhteşem bir dönüşüm beklemek mümkün görünmese de aslına rücu eden bir kimlikle sahada mücadele eden Beşiktaş camiasını mutlu etti. Elbette oyun gelişimi, üzerine koyarak devam edecek. Bir zamana da ihtiyaç duyacak.

SON DAKİKA