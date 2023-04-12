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Giriş Tarihi: 12.04.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 09:42

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Türk takımları hazırlık maçlarına çıkıyor ve gelirler depremzedelere bağışlanıyordu. Vodafone Arena'da oynanacak maç için sporseverler "Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt aramakta. İspanya'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Atletico ile siyah beyaz ekip karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Atletico Madrid hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi sorusu yanıt aramakta. Gelirleri depremzedelere verilecek olan hazırlık maçı bu akşam İstanbul'da oynanacak. Bu noktada maçı canlı takip etmek isteyenler, "Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusuna yanıt aramakta. İşte Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından uzanan yardım ellerinden biri de İspanya'dan geldi. Ülkenin köklü kulüplerinden Atletico Madrid, Türk futbolunun devlerinden Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın gelirleri ise deprem bölgesine aktarılacak.

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Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

İspanya'nın köklü kulüplerinden Atletico Madrid, depremzedeler için Türkiye'ye gelecek. Kulüp CEO'su, yardım elini uzatmak için Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ferit Şahenk'ten destek istemişti.

Beşiktaş Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.00'da NTV ve Star'dan canlı yayınlanacak.

O yardım ortaklığı şekillendi, Atletico Madrid, Beşiktaş ile dostluk maçı yapacak. NTV ve Star'dan naklen yayınlanacak mücadelenin tüm geliri depremzedelere bağışlanacak.

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD BİLET FİYATLARI

Loca 162: 4.000TL

VIP 100: 2.350TL

VIP 101-126: 1.950TL

1. Kategori: 790TL

2. Kategori: 720TL

3. Kategori: 580TL

Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

4. Kategori: 510TL

5. Kategori: 470TL

Kapalı Üst: 430TL

6. Kategori: 380TL

7. Kategori: 190TL

8. Kategori: 180TL

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