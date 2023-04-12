Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı olacak?

Beşiktaş Atletico Madrid maçı canlı yayın bilgileri aratılıyor. 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremleri sonrası Türk takımları hazırlık maçlarına çıkıyor ve gelirler depremzedelere bağışlanıyordu. Vodafone Arena'da oynanacak maç için sporseverler "Beşiktaş Atletico Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi?" sorusuna yanıt aramakta. İspanya'nın en büyük kulüpleri arasında yer alan Atletico ile siyah beyaz ekip karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Atletico Madrid hazırlık maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar