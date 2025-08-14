Giriş Tarihi: 14.08.2025 23:40
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025
23:45
Beşiktaş - St.Patrick's maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin yeri...
Son dakika haberi: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında İrlanda'nın St.Patrick's takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlı takıma turu; Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham ve Joao Mario'nun golleri getirdi. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum...