Beşiktaş - St.Patrick’s maçı sonrası ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye’nin yeri...

Giriş Tarihi: 14.08.2025 23:40 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 23:45

Son dakika haberi: Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi üçüncü eleme turunda deplasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında İrlanda'nın St.Patrick's takımını sahasında 3-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlı takıma turu; Demir Ege Tıknaz, Tammy Abraham ve Joao Mario'nun golleri getirdi. Temsilcimizin oynadığı mücadele sonrasında UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte ülke puanında son durum...

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş, deplasmanda 4-1 kazandığı St.Patrick's takımını sahasında 3-2'lik skorla geçti. Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından play-off turuna yükseldi ve Lausanne ile eşleşti.

UEFA ÜLKE PUANI BELLİ OLDU! TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Temsilcimizin 3-2'lik galibiyetinin ardından gözler ülke puanına çevrildi. İşte UEFA ülke puanı sırası... Türkiye kaçıncı sırada?

1- İNGİLTERE | 90,839 PUAN

2- İTALYA | 80,946 PUAN

3- İSPANYA | 74,953 PUAN

4- ALMANYA | 71,117 PUAN

5- FRANSA | 65,177 PUAN

6- HOLLANDA | 59.282 PUAN

7- PORTEKİZ | 54,166 PUAN

8- BELÇİKA | 51.850 PUAN

9 - TÜRKİYE | 42.100 PUAN

10 - ÇEKYA | 38,800 PUAN