Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

taraftarından 'a 'dürümlü' tepki!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor. İşte o haber ve detayları...

Giriş Tarihi: 25.02.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 25.02.2019 10:28
Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor. İşte o haber ve detayları...

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

'ta kadro dışı bırakılması sonrası olaylı bir sürecin ardından 'ye transfer olan , 'a karşı Vodafone Park'a çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yediği iddia edilen Tolgay'a hocası , "Neden yiyorsun?" diye sormuştu.

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Tolgay ise, "Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!" cevabını verince ipler kopmuştu.

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Ara transferde 'ye transfer olan ve yeni takımının armasını öpen tecrübeli futbolcu, " armasını hiç öpmemiştim" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Bu durum karşısında Tolgay'a karşı cephe alan siyah beyazlı taraftarlar derbide Tolgay için "Dürümlü koreografi" yapılması bekleniyor.

Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Teknik direktör da derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı.

BİZE ULAŞIN