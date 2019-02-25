Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli Tolgay Arslan için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor. İşte o haber ve detayları... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli Tolgay Arslan için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor. İşte o haber ve detayları... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılması sonrası olaylı bir sürecin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'a çıkacak. Başakşehir maçının devre arasında döner dürüm yediği iddia edilen Tolgay'a hocası Şenol Güneş, 'Neden yiyorsun?' diye sormuştu. Tolgay ise, 'Hocam nasılsa oyuna almayacaksınız!' cevabını verince ipler kopmuştu. Ara transferde Fenerbahçe'ye transfer olan ve yeni takımının armasını öpen tecrübeli futbolcu, 'Beşiktaş armasını hiç öpmemiştim' açıklamasını yapmıştı. Bu durum karşısında Tolgay'a karşı cephe alan siyah beyazlı taraftarlar derbide Tolgay için 'Dürümlü koreografi' yapılması bekleniyor. Teknik direktör Ersun Yanal da derbiden tribünlerin olası tepkisine karşı öğrencisini uyardı.