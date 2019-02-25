Beşiktaş taraftarından Tolgay Arslan'a 'dürümlü' tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fotomaç'ın iddiasına göre, Beşiktaşlı taraftarlar eski futbolcuları Fenerbahçeli Tolgay Arslan için 'dürümlü' bir pankart hazırlıyor. İşte o haber ve detayları...