Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri burada! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte 11. şampiyonluğunu kazanmış oldu.



Beşiktaş şampiyonluğun ardından önümüzdeki sezon Avrupa Ligi biletini aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa serüvenine play-off turundan başlayacak.