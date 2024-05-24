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Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 06:17 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 06:17

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması gerçekleşti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Ali Şansalan yönetti. Bu sezon Süper Lig'de istediği başarıyı elde edemeyen siyah beyazlılar Ziraat Türkiye Kupası'nda hız kesmeden mücadele etti ve kazanmayı bildi. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçında golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İşte, Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! BJK TS maç skoru!

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması ile final heyecanı yaşandı. Beşiktaş Trabzonspor karşılaşmasında maç özeti ve golleri gündemde. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçında Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İşte, BJK TS maç skoru!

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR ZTK FİNAL MAÇ ÖZETİ

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasında Beşiktaş, Trabzonspor'u 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.


Siyah-beyazlılara şampiyonluğu getiren golleri 45+3. dakikada Rachid Ghezzal (P), 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4. dakikada Al-Musrati kaydetti.


Bordo-mavililerin gollerini se 13. dakikada Paul Onuachu ve 88. dakikada Nicolas Pepe attı.

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Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Türkiye Kupası'nı daha önce 10 kez kazanan Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte 11. şampiyonluğunu kazanmış oldu.


Beşiktaş şampiyonluğun ardından önümüzdeki sezon Avrupa Ligi biletini aldı. Siyah-beyazlılar, Avrupa serüvenine play-off turundan başlayacak.

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI
14. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sol kanatta Eren Elmalı'nın yerden pasında orta sahada taç çizgisi yakınında Necip Uysal'dan vücut çalımıyla sıyrıldıktan sonra topu kontrol eden Onuachu, süratle ceza sahasına yöneldi. Nijeryalı oyuncu, ceza alanında Colley'i çalımladıktan sonra altıpasın solundan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

16. dakikada gelişen Beşiktaş atağında Muleka, sağdan ceza sahasına girip Eren Elmalı ve Denswil'i geçtikten sonra şutunu çıkardı, kaleci Uğurcan Çakır topu iki hamlede kontrol etti.

Beşiktaş Trabzonspor maç özeti ve golleri takip ekranı! BJK TS maç skoru! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

33. dakikada siyah-beyazlı ekip beraberlik golüne yaklaştı. Masuaku'dan aldığı pasla sol çaprazdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+3. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Salih Uçan'ın ceza sahasında içeriye çevirdiği meşin yuvarlağa Bardhi'nin eliyle müdahalesinin ardından hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ghezzal, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

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