Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

Süper Lig'in 24. haftası mücadeleleri hız kesmeden devam ederken, gözler haftanın karşılaşması olan Beşiktaş Trabzonspor maçına çevrildi. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlı ekip, bordo mavili ekibi kendi evinde konuk edecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?