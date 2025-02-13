Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025
16:45
Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması yaşanacak. Her iki takımın taraftarının heyecanla beklediği mücadele için gözler maç gününe ve saatine çevrildi. Kıran kırana bir karşılaşmanın yaşanacağı mücadele için "Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte, maçın detayları!