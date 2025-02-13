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Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!
Giriş Tarihi: 13.02.2025 16:45 Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:45

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşması yaşanacak. Her iki takımın taraftarının heyecanla beklediği mücadele için gözler maç gününe ve saatine çevrildi. Kıran kırana bir karşılaşmanın yaşanacağı mücadele için "Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları yanıt arıyor. İşte, maçın detayları!

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

Süper Lig'in 24. haftası mücadeleleri hız kesmeden devam ederken, gözler haftanın karşılaşması olan Beşiktaş Trabzonspor maçına çevrildi. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah beyazlı ekip, bordo mavili ekibi kendi evinde konuk edecek. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 15 Şubat 2025 Cumartesi günü, saat 19:00'da oynanacak.

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Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Trabzonspor karşılaşması beIN SPORTS da canlı yayınlanacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’in 24. haftasında BJK - TS karşılaşması!
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