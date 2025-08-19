Giriş Tarihi: 19.08.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025
15:12
Beşiktaş'a Tammy Abraham sonrası bir golcü daha! Malili yıldıza teklif yapıldı...
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'un ardından rotasını kanat ve santrfora çevirdi. Kartal'da gündeme gelen son isim ise İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Malili yıldız oldu. İşte haberin detayları...