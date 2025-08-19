Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Beşiktaş'a Tammy Abraham sonrası bir golcü daha! Malili yıldıza teklif yapıldı...

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü Lausanne ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Siyah-beyazlılar Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'un ardından rotasını kanat ve santrfora çevirdi. Kartal'da gündeme gelen son isim ise İtalya Serie A'da Atalanta forması giyen Malili yıldız oldu. İşte haberin detayları...

Süper Lig'de oynadığı ilk maçı Eyüpspor karşısında 2-1 kazanan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.

Siyah-beyazlılar, hem Süper Lig hem de UEFA Konferans Ligi için kadro kalitesini yukarı çekmek istiyor.

Son olarak Wilfred Ndidi ve Taylan Bulut'u kadrosuna katan Kartal, sol kanat ve forvet arayışlarını sürdürüyor.

Semih Kılıçsoy'un ayrılığı, Mustafa Hekimoğlu'nun sakatlığı sonrası arayışlarına giren Beşiktaş'ta sürpriz bir isim gündeme geldi.

TOURE'YE TEKLİF YAPILDI

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre Beşiktaş, Atalanta forması giyen 23 yaşındaki santrfor El Bilal Toure'ye teklif yaptı.

FEYENOORD DA DEVREDE

Tavolieri, Toure'nin Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'dan da teklif aldığını ancak henüz kararını vermediğini aktardı.

30 MİLYON EURO'YA GELDİ

El Bilal Toure, 2023 yılında Almeria'dan İtalya Serie Ligi ekiplerinden Atalanta'ya 30.2 milyon Euro karşılığında transfer oldu.

STUTTGART'TA KİRALIK OYNADI

Toure, geçtiğimiz sezonu Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta geçirdikten sonra tekrardan Atalanta'ya döndü.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Alman ekibinde tüm kulvarlarda toplamda 17 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 3 gol 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Malili futbolcunun kulübü Atalanta ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre El Bilal Toure'nin 15 milyon Euro güncel piyasa değeri bulunuyor.

EL BILAL TOURE:

Agresif bir forvet olan Toure, fiziksel gücünü iyi kullanan, savunma arkasına koşular yapan bir oyuncu konumunda. Gol sezgisi yüksek olan Toure'nin oyun zekası ve son karar kalitesi zaman zaman dalgalanabiliyor.

Hem sağ hem sol ayağını kullanabilen ve sert şutları olan oyuncu, boyunun avantajını kullanarak kafa toplarında etkili oluyor.