Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Transferin son gününde Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Siyah beyazlı takımın anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'un hücum oyuncusu Abdoulay Diaby İstanbul'a geldi. Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi. Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan 28 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaşlı yetkililer karşıladı. Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı. Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak. Diaby, Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti. Diaby, hem sağ kanatta hem de forvette görev yapabiliyor.