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  • Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

'ın yeni transferi İstanbul'da

Transferin son gününde 'ta hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor... Siyah beyazlı takımın anlaşmaya vardığı Sporting Lizbon'un hücum oyuncusu İstanbul'a geldi.

Giriş Tarihi: 02.09.2019 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 15:16
Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Beşiktaş'ın gündeminde olan Malili futbolcu Abdoulay Diaby, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Fransa'nın başkenti Paris'ten kalkan uçakla öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'na ulaşan 28 yaşındaki oyuncuyu Beşiktaşlı yetkililer karşıladı.

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Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Basın mensuplarının sorularına cevap vermeyen Diaby, havaalanından ayrıldı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan 1 yıllığına kiralanan 28 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı ekip için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Diaby, Sporting Lizbon'da geride kalan sezon 40 maçta forma giydi ve 7 gol kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da

Diaby, hem sağ kanatta hem de forvette görev yapabiliyor.

Beşiktaş'ın yeni transferi Abdoulay Diaby İstanbul'da
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