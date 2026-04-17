Beşiktaş’ta yaprak dökümü! İşte ayrılacak isimler

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılarda gelecek sezon kadroda ciddi bir revizyona hazırlanıldığı öğrenildi. Beşiktaş'ta ayrılacak isimlerle ilgili kararın netleştiği öğrenildi. RASHICA VE JOTA İLE VEDA İHTİMALİ beIN Sports'un haberine göre; Beklentilerin uzağında kalan ve forma şansı bulmakta zorlanan Jota Silva ile Milot Rashica için ayrılık ihtimali oldukça güçlenmiş durumda. Öte yandan, Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder için de kritik bir süreç yaşanıyor. Yönetimin, Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda sarı-lacivertli kulüple yeniden görüşme yapacağı öğrenilirken, daha düşük bir bonservis bedeliyle oyuncunun takımda kalma ihtimali yüksek görülüyor. Ancak bu talebin kabul görmemesi halinde Beşiktaş'ın 6 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ifade ediliyor. SALİH'LE İLGİLİ KARAR SEZON SONU Orta saha planlamasında da önemli kararlar gündemde. Asllani için satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı değerlendirilirken, Salih Uçan'ın geleceğiyle ilgili net kararın sezon sonunda verileceği öğrenildi. Süre bulmakta zorlanan Devis Vasquez ile de yolların ayrılması bekleniyor. Bu bölge için 1 yerli ve 1 yabancı oyuncuyla temasların sürdüğü ifade ediliyor. Ayrıca İngiltere'den iki orta saha oyuncusu için de görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında. GÖKHAN SAZDAĞI AYRILACAK Savunma hattında ise hareketli bir yaz dönemi Beşiktaş'ı bekliyor. Uduokhai ve Djalo'ya gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı, Gökhan Sazdağı ile de yolların ayrılacağı öğrenildi. Sol bek transferi için Almanya'dan İspanyol bir oyuncuyla temasların sürdüğü belirtildi. Genç oyuncuların gelişimi de planlamanın önemli başlıklarından biri. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun daha fazla süre alabilmesi adına kiralık olarak başka bir takıma gönderilmesi gündemde.