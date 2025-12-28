Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması! Salih Özcan sonrası bir aday daha...

Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha takviyesi planlayan siyah-beyazlılarda Salih Özcan sonrası bir isim daha listeye girdi. Kartal, Nice forması giyen Cezayirli oyuncuyu gündemine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş'ta gözler, ocak ayında başlayacak transfer dönemine çevrildi.

Siyah-beyazlılar, ligin ikinci devreye daha güçlü girme adına kadrosuna takviyeler gerçekleştirmeyi planlıyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın liderliğindeki Kartal'ın transfer yapacağı bölgelerin başında ise orta saha yer alıyor.

Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'ın transferi için de görüşmelerini sürdüren Beşiktaş'ta bir aday daha gün yüzüne çıktı.

HICHAM BOUDAOUI HAMLESİ

TRT Spor'da yer alan habere göre Beşiktaş, orta saha transferi için adaylar arasında Nice forması giyen Hicham Boudaoui de yer alıyor.

TEKNİK HEYET BEĞENİYOR

Haberde, Cezayirli futbolcunun siyah-beyazlı takımın teknik heyeti tarafından beğenilen isimler arasında olduğu ifade edildi.

17 MAÇTA OYNADI

26 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fransız ekibinin formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 17 karşılaşmaya çıktı.

1 GOL 2 ASİSTİ VAR

1.112 dakika süre alan Hicham Boudaoui, rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 2 de asist katkısı üretmeyi başardı.

SÖZLEŞME DURUMU

Boudaoui'nin kulübü Nice ile olan mevcut sözleşmesi, 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

MİLLİ FORMAYLA 28 MAÇ

Cezayir Milli Takımı formasını da 28 kez terleten oyuncu, sahada kaldığı 1.552 dakika içerisinde 3 asist yaptı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Hicham Boudaoui'nin güncel piyasa değeri ise 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.