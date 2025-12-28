Haberler
Galeri
Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması! Salih Özcan sonrası bir aday daha...
Giriş Tarihi: 28.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 14:29
Beşiktaş'tan Fransa'ya transfer çıkarması! Salih Özcan sonrası bir aday daha...
Süper Lig'in ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans sergileyen Beşiktaş, transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Orta saha takviyesi planlayan siyah-beyazlılarda Salih Özcan sonrası bir isim daha listeye girdi. Kartal, Nice forması giyen Cezayirli oyuncuyu gündemine aldı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...