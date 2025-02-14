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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:18 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:18

Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

14 Şubat 2025 Cuma, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! Bugün, birçok önemli karşılaşma yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak ve taraftarları ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler spor kanalları, bu mücadeleleri canlı yayınla futbol tutkunlarına ulaştıracak. Peki, 14 Şubat Cuma günü hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve yayın bilgileri!

Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol coşkusu hafta boyunca hız kesmeden devam ediyor! 14 Şubat Cuma günü, Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve dünyanın dört bir yanındaki diğer büyük liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün programı ve detaylar…

Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

14 ŞUBAT SÜPER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

20:00 Adana Demirspor - Antalyaspor

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Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

14 ŞUBAT PREMİER LİG MAÇ FİKSTÜRÜ

23:00 Brighton & Hove Albion - Chelsea

Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

14 ŞUBAT LALİGA MAÇ FİKSTÜRÜ

23:00 Girona - Getafe

Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

SERİE A

22:45 Bologna - Torino

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