Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Futbol coşkusu hafta boyunca hız kesmeden devam ediyor! 14 Şubat Cuma günü, Süper Lig, La Liga, Premier Lig ve dünyanın dört bir yanındaki diğer büyük liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Bugün hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün programı ve detaylar…