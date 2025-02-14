Giriş Tarihi: 14.02.2025 15:18
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
15:18
Bugün hangi maçlar var? 14 Şubat Cuma bugün kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
14 Şubat 2025 Cuma, futbolseverler için heyecan dolu bir gün olacak! Bugün, birçok önemli karşılaşma yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak ve taraftarları ekran başına kilitleyecek. TRT 1, TRT Spor, TV8.5, beIN Sports, S Sport ve A Spor gibi popüler spor kanalları, bu mücadeleleri canlı yayınla futbol tutkunlarına ulaştıracak. Peki, 14 Şubat Cuma günü hangi takımlar sahaya çıkıyor, maçlar saat kaçta başlayacak ve hangi kanallarda yayınlanacak? İşte günün maç programı ve yayın bilgileri!