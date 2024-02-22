Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

Günün maç takvimi belli oldu. Takım taraftarları maç programını yakından takip ederken, gözler bugün gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi maçlarından Spata Prag - Galatasaray mücadelesine çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi!