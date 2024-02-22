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Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!
Giriş Tarihi: 22.02.2024 14:09 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 14:09

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

Futbolseverlerin gündeminde günün maç takvimi yer alıyor. 22 Şubat Perşembe gününün maç fikstürü belli oldu. Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve milli maçlar olmak üzere maç programı günbegün açıklanıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda? Sparta Prag Galatasaray maçı bugün mü, hangi kanalda?

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

Günün maç takvimi belli oldu. Takım taraftarları maç programını yakından takip ederken, gözler bugün gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi maçlarından Spata Prag - Galatasaray mücadelesine çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

22 Şubat 2024 günü gerçekleşecek futbol müsabakaları, spor tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Spata Prag - Galatasaray maçı için geri sayıma başlayan taraftarlar, maçın detaylarını araştırıyor.

İşte, 22 Şubat 2024 günü oynanacak futbol müsabakaları be Galatasaray maçının ayrıntıları;

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Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasının rövanş mücadelesi bugün Çekya'da oynanacak.

Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması saat 23:00'te başlayacak.

Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor.

Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

22 ŞUBAT HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA?

22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak.

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