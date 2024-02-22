Bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda yayınlanacak? İşte, günün maç takvimi!

Günün maç takvimi belli oldu. Takım taraftarları maç programını yakından takip ederken, gözler bugün gerçekleşecek olan UEFA Avrupa Ligi maçlarından Spata Prag - Galatasaray mücadelesine çevrildi. Peki, bugün hangi maçlar var, 22 Şubat hangi maç hangi kanalda? İşte, günün maç takvimi! BUGÜN KİMİN MAÇI VAR? 22 Şubat 2024 günü gerçekleşecek futbol müsabakaları, spor tutkunları tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Spata Prag - Galatasaray maçı için geri sayıma başlayan taraftarlar, maçın detaylarını araştırıyor. İşte, 22 Şubat 2024 günü oynanacak futbol müsabakaları be Galatasaray maçının ayrıntıları; SPARTA PRAG - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray-Sparta Prag karşılaşmasının rövanş mücadelesi bugün Çekya'da oynanacak. Sparta Prag- Galatasaray karşılaşması saat 23:00'te başlayacak. Sparta Prag - Galatasaray mücadelesini İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek. SPARTA PRAG GALATASARAY MAÇI ŞİFRESİZ Mİ? Türkiye'de bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Avrupa Ligi'nin yayın hakları Exxen'de bulunuyor. 22 ŞUBAT HANGİ MAÇ HANGİ KANALDA? 22 Şubat Perşembe günü yayın akışına göre şifresiz olarak Toulouse - Benfica ve Marsilya Shakhtar Donetsk maçları yayınlanacak. MAÇ TAKVİMİ UEFA Avrupa Ligi 20:45 Toulouse - Benfica (TV 8,5) 20:45 Freiburg - Lens (EXXEN) 20:45 Rennes - Milan (EXXEN) 20:45 Karabağ - Sporting Braga (EXXEN) 20:45 Dinamo Zagreb - Real Betis 20:45 Bodo/Glimt - Ajax 20:45 Ludogorets Razgrad - Servette 22:45 Torino - Lazio 23:00 Ferencvaros - Olympiakos 23:00 Slovan Bratislava - Sturm Graz 23:00 Legia Warszawa - Molde 23:00 Roma - Feyenoord (EXXEN) 23:00 Marsilya - Shakhtar Donetsk (TV 8,5) 23:00 Sporting CP - Young Boys (EXXEN) 23:00 Sparta Prag - Galatasaray (EXXEN) 23:00 Eintracht Frankfurt - Union Saint-Gilloise