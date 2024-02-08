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Haberler Galeri BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi
Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 07:15

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 8 Şubat maç takvimi belli oldu. Bugün Ziraat Türkiye Kupası, son 16 tur maçlarında birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak. Gençler Birliği Trabzonspor, Antalyaspor Beşiktaş maçlarının yayın saati, kanalı sporseverlerin gündeminde. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, ayrıntılar…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

8 Şubat Perşembe maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. Tek eleme usulüne göre yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları kapsamında bugün Gençler Birliği Trabzonspor, Antalyaspor Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, günün maçları...

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

8 ŞUBAT PERŞEMBE MAÇ TAKVİMİ

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

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BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

GENÇLER BİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turunda oynanacak Gençler Birliği Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe saat 17:30'da başlayacak.

Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği Trabzonspor karşılaşması bugün saat 17:30'da oynanacak. Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Mert Güzenge yönetecek.

Gençlerbirliği Trabzonspor mücadelesi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi
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