Giriş Tarihi: 08.02.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
07:15
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi
Tuttuğu takımın bugün maçı olup olmadığını öğrenmek isteyen sporseverler için 8 Şubat maç takvimi belli oldu. Bugün Ziraat Türkiye Kupası, son 16 tur maçlarında birbirinden zorlu mücadeleler oynanacak. Gençler Birliği Trabzonspor, Antalyaspor Beşiktaş maçlarının yayın saati, kanalı sporseverlerin gündeminde. Peki; bugün maç var mı, kimin maçı var? İşte, ayrıntılar…