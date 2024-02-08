BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, kimin, hangi takımın maçı var? 8 Şubat 2024 ZTK son 16 tur maç takvimi

8 Şubat Perşembe maç programı belli oldu. Futbolseverler tuttuğu takımın maçı olup olmadığını öğrenmek için "Bugün haç var mı, kimin maçı var?" sorularına yanıt arıyor. Tek eleme usulüne göre yapılacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçları kapsamında bugün Gençler Birliği Trabzonspor, Antalyaspor Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Kazanan takımlar adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, günün maçları...