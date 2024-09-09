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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?
Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:55 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 12:55

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

Bugünkü maçlar futbol severlerin gündemine yerleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşılaşacak. Maç TV8 ekranında yayımlanacak. Milli Takımımızın mücadelesinden önce ve sonra hangi mücadeleler olduğu takip edilirken maç takvimi de netleşti. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte 9 Eylül karşılaşmaları

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

9 Eylül bugünkü maçlar listesi sorgulanıyor. Milli Takımızın bugünkü mücadelesi TV8 ekranlarında yayınlanacak. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol eden sporseverler günün maçlarını öğrenmek istiyor. İşte 9 Eylül maç takvimi

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

9 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

UEFA Uluslar Ligi

19:00 Güney Kıbrıs - Kosova (Exxen)

21:45 Fransa - Belçika (Exxen)

21:45 İsrail - İtalya (Exxen)

21:45 Norveç - Avusturya (Exxen)

21:45 Slovenya - Kazakistan (Exxen)

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BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

21:45 Karadağ - Galler (Exxen)

21:45 Türkiye - İzlanda (TV 8)

21:45 Romanya - Litvanya (Exxen)

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, BUGÜN MÜ?
Türkiye İzlanda maçı 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
İzmir, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

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