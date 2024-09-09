Giriş Tarihi: 09.09.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
12:55
BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?
Bugünkü maçlar futbol severlerin gündemine yerleşti. Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda ile karşılaşacak. Maç TV8 ekranında yayımlanacak. Milli Takımımızın mücadelesinden önce ve sonra hangi mücadeleler olduğu takip edilirken maç takvimi de netleşti. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? İşte 9 Eylül karşılaşmaları