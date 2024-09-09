BUGÜNKÜ MAÇ TAKVİMİ 9 EYLÜL 2024: Milli maç günü! Bugün hangi karşılamalar var, hangi kanalda ve saat kaçta?

TÜRKİYE İZLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İzmir, Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye-İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.