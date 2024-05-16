BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maçlar 16 Mayıs Perşembe günü takip ediliyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi günün maç fikstürü belli oldu. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…