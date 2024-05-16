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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:08 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 10:08

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

16 Mayıs 2024 maç takvimi spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ikinci maçına bugün çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'nın ardından bugün Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Mayıs günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Bugünkü maçlar 16 Mayıs Perşembe günü takip ediliyor. Futbol, voleybol, basketbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, UEFA Avrupa, Konferans, Şampiyonlar Ligi, EuroLeague, Sultanlar Ligi günün maç fikstürü belli oldu. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda ve saat kaçta, şifresiz mi? İşte detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FİLENİN SULTANLARI MİLLETLER LİGİ

Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. karşılaşması Türkiye Hollanda maçı 16 Mayıs günü saat 20.00'de Antalya'da oynanacak.

16 Mayıs 2024 20.00 / Hollanda-Türkiye (TRT Spor Yıldız)

1.LİG

17:00 Bodrum FK - Boluspor (TRT Spor)

20:00 Çorum FK - Kocaelispor (TRT Spor)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

LALİGA

20:30 Las Palmas - Real Betis

22:30 Almeria - Barcelona

23:00 Real Sociedad - Valencia

BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Pro Lig

18:00 Al Tai - Al Fateh

21:00 Al Khaleej - Al Ittihad-Jeddah

21:00 Al Wahda - Al Raed

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