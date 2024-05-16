Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:08
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024
10:08
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 16 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
16 Mayıs 2024 maç takvimi spor severlerin gündemindeki yerini aldı. Günün maçları TRT Spor, A Spor, Exxen, TV8,5, beIN Sports, S Sport gibi spor kanallarının yayın akışı ile kontrol ediliyor. Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları ikinci maçına bugün çıkıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı Japonya'nın ardından bugün Hollanda ile karşılaşacak. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 16 Mayıs günün maç programı ve canlı maç izle ekranı.