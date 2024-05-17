BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
15:35
Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cuma günü için araştırılıyor. Voleybol, basketbol, futbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Millerler Ligi'nde günün maç fikstürü en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...