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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 15:35

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 17 Mayıs Cuma günü için araştırılıyor. Voleybol, basketbol, futbol maçları özelinde "Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var?" soruları spor severlerin gündemindeki yerini aldı. TV8,5, beIN Sports, Exxen, TRT Spor, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol ediliyor. Süper Lig, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Millerler Ligi'nde günün maç fikstürü en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Peki; bugün hangi maçlar var, kimin maçı, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, bugünkü maçlar...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar sporseverlerin gündemindeki yerini aldı. Tuttuğu takımın maçının olup olmadığını merak eden sporseverler 17 Mayıs maç programı ile detayları sorguluyor. 2024 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Peki, 17 Mayıs bugün kimin maçı var, hangi maçlar? İşte; bugünkü maç programı...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

17 MAYIS BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

TRENDYOL SÜPER LİG

17:00 İstanbulspor - Sivasspor

20:00 Antalyaspor - Adana Demirspor

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

İTALYA SERİE A

21:45 Fiorentina - Napoli

BUGÜNKÜ MAÇLAR 17 Mayıs Cuma programı | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı, saat kaçta ve hangi kanalda?

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG

19:15 Damac FC - Al Fayha

21:00 Al Ettifaq - Al Akhdoud

21:00 Al Nassr - Al Hilal Riyadh

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